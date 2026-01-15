La produzione industriale Europa cresce: i settori che trainano l'Eurozona a novembre 2025

I segnali di stabilità economica nell'area dell'euro si fanno sempre più evidenti. Secondo le prime stime diffuse da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, la produzione industriale Europa ha registrato un aumento significativo nel novembre 2025. Questo dato cruciale, osservato attentamente dagli operatori che effettuano l'analisi congiunturale settore B2B UE, riflette una ripresa strutturale, specialmente nel cuore della zona euro.
Nel mese di novembre 2025, la produzione corretta per gli effetti stagionali è aumentata dello 0.7% nell'Eurozona rispetto al mese precedente. Nell'intera Unione Europea (UE), la crescita è stata più contenuta, assestandosi allo 0.2%.
Questo slancio positivo replica essenzialmente l'andamento del mese di ottobre 2025, confermando una tendenza al rialzo che interessa i mercati europei.
Quando si analizza il dettaglio per i principali raggruppamenti industriali, emergono dinamiche differenziate che spiegano l'incremento complessivo. In particolare, è stata la crescita nella produzione di beni strumentali a fornire il contributo maggiore al risultato mensile, sia nell'area dell'euro che nell'UE. Questo tipo di beni, essenziali per gli investimenti e per il ciclo produttivo B2B, è il vero motore della crescita.
Nell'Eurozona, rispetto a ottobre 2025, la produzione ha mostrato i seguenti movimenti:
- i beni intermedi sono aumentati dello 0.3%;
- l'energia ha segnato un calo del 2.2%;
- i beni strumentali hanno visto un forte incremento del 2.8%;
- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1.3%;
- i beni di consumo non durevoli sono calati dello 0.6%.
Questi dati sulla performance manifatturiera Eurozona evidenziano come le imprese stiano investendo in macchinari e infrastrutture. Al contrario, la domanda di beni di consumo ha mostrato segni di rallentamento, in linea con le aspettative sull'inflazione e sul potere d'acquisto.
A livello di Unione Europea, i risultati sono stati simili, pur con alcune variazioni:
- i beni intermedi sono rimasti stabili;
- l'energia è scesa dell'1.7%;
- i beni strumentali sono cresciuti del 2.5%;
- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1.8%;
- i beni di consumo non durevoli sono calati dell'1.2%.
L'analisi congiunturale per Paese mostra una significativa eterogeneità tra i Paesi membri. Si osservano balzi in avanti notevoli, che spesso riflettono la concentrazione di settori specifici o la fine di interruzioni produttive.
Le crescite mensili più marcate sono state registrate in:
- Estonia (+6.0%);
- Lituania (+5.8%);
- Cechia (+2.3%);
- Slovacchia (+1.9%);
- Grecia (+1.8%).
Al capo opposto, alcune nazioni hanno subito rallentamenti significativi, spesso a causa della volatilità di settori specifici o della forte esposizione ai costi energetici:
- Lussemburgo (-7.3%);
- Danimarca (-5.1%);
- Portogallo (-3.0%).
Guardando al confronto annuale, l'espansione della produzione industriale Europa è ancora più netta. La produzione nel novembre 2025 è aumentata del 2.5% nell'area dell'euro e del 2.2% nell'UE rispetto al novembre 2024. Questo trend positivo su base annua è fondamentale per le aziende B2B che pianificano l'espansione e l'ottimizzazione delle catene di fornitura.
Nell'area dell'euro, il confronto annuale rivela una performance manifatturiera Eurozona trainata dalla produzione di beni strumentali e da un notevole aumento nei beni di consumo non durevoli:
- i beni intermedi sono aumentati dell'1.1%;
- l'energia ha avuto una crescita modesta dello 0.5%;
- i beni strumentali sono saliti del 3.6%;
- i beni di consumo durevoli sono diminuiti del 2.1%;
- i beni di consumo non durevoli hanno registrato un aumento robusto del 3.4%.
A livello di Unione Europea, il quadro è molto simile, confermando che la domanda di beni strumentali continua a essere il pilastro della ripresa, nonostante la flessione nell'energia:
- i beni intermedi sono cresciuti dello 0.9%;
- l'energia è scesa dello 0.3%;
- i beni strumentali hanno registrato un +4.0%;
- i beni di consumo durevoli sono diminuiti del 2.9%;
- i beni di consumo non durevoli sono saliti del 2.6%.
L'analisi congiunturale settore B2B UE evidenzia le aree che hanno registrato i successi più marcati nell'ultimo anno, suggerendo dove potrebbero concentrarsi le opportunità di investimento e di partnership commerciale.
I Paesi che hanno registrato gli aumenti annuali più elevati nel novembre 2025 sono stati:
- Irlanda (+10.6%);
- Cipro (+10.5%);
- Croazia (+8.8%);
- Slovenia (+6.5%);
- Finlandia (+5.0%).
Al contrario, si sono osservate forti contrazioni in alcune economie che continuano a fronteggiare sfide strutturali o energetiche:
- Bulgaria (-9.3%);
- Malta (-8.2%);
- Ungheria (-5.5%).
Questi dati confermano che, mentre l'economia dell'Eurozona nel suo complesso sta recuperando terreno grazie agli investimenti in beni strumentali e alla stabilità della produzione industriale Europa, le differenze regionali rimangono un elemento chiave nella pianificazione strategica delle imprese internazionali.
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154