La produzione industriale Europa cresce: i settori che trainano l'Eurozona a novembre 2025



Questo slancio positivo replica essenzialmente l'andamento del mese di ottobre 2025, confermando una tendenza al rialzo che interessa i mercati europei.

La spinta dei beni strumentali e la performance manifatturiera Eurozona

Quando si analizza il dettaglio per i principali raggruppamenti industriali, emergono dinamiche differenziate che spiegano l'incremento complessivo. In particolare, è stata la crescita nella produzione di beni strumentali a fornire il contributo maggiore al risultato mensile, sia nell'area dell'euro che nell'UE. Questo tipo di beni, essenziali per gli investimenti e per il ciclo produttivo B2B, è il vero motore della crescita.

Nell'Eurozona, rispetto a ottobre 2025, la produzione ha mostrato i seguenti movimenti:

- i beni intermedi sono aumentati dello 0.3%;

- l'energia ha segnato un calo del 2.2%;

- i beni strumentali hanno visto un forte incremento del 2.8%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1.3%;

- i beni di consumo non durevoli sono calati dello 0.6%.





Questi dati sulla performance manifatturiera Eurozona evidenziano come le imprese stiano investendo in macchinari e infrastrutture. Al contrario, la domanda di beni di consumo ha mostrato segni di rallentamento, in linea con le aspettative sull'inflazione e sul potere d'acquisto.

A livello di Unione Europea, i risultati sono stati simili, pur con alcune variazioni:

- i beni intermedi sono rimasti stabili;

- l'energia è scesa dell'1.7%;

- i beni strumentali sono cresciuti del 2.5%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1.8%;

- i beni di consumo non durevoli sono calati dell'1.2%.

Dinamiche nazionali: i leader e i ritardatari

L'analisi congiunturale per Paese mostra una significativa eterogeneità tra i Paesi membri. Si osservano balzi in avanti notevoli, che spesso riflettono la concentrazione di settori specifici o la fine di interruzioni produttive.

Le crescite mensili più marcate sono state registrate in:

- Estonia (+6.0%);

- Lituania (+5.8%);

- Cechia (+2.3%);

- Slovacchia (+1.9%);

- Grecia (+1.8%).





Al capo opposto, alcune nazioni hanno subito rallentamenti significativi, spesso a causa della volatilità di settori specifici o della forte esposizione ai costi energetici:

- Lussemburgo (-7.3%);

- Danimarca (-5.1%);

- Portogallo (-3.0%).

Il trend annuale consolida la ripresa

Guardando al confronto annuale, l'espansione della produzione industriale Europa è ancora più netta. La produzione nel novembre 2025 è aumentata del 2.5% nell'area dell'euro e del 2.2% nell'UE rispetto al novembre 2024. Questo trend positivo su base annua è fondamentale per le aziende B2B che pianificano l'espansione e l'ottimizzazione delle catene di fornitura.

Nell'area dell'euro, il confronto annuale rivela una performance manifatturiera Eurozona trainata dalla produzione di beni strumentali e da un notevole aumento nei beni di consumo non durevoli:

- i beni intermedi sono aumentati dell'1.1%;

- l'energia ha avuto una crescita modesta dello 0.5%;

- i beni strumentali sono saliti del 3.6%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti del 2.1%;

- i beni di consumo non durevoli hanno registrato un aumento robusto del 3.4%.





A livello di Unione Europea, il quadro è molto simile, confermando che la domanda di beni strumentali continua a essere il pilastro della ripresa, nonostante la flessione nell'energia:

- i beni intermedi sono cresciuti dello 0.9%;

- l'energia è scesa dello 0.3%;

- i beni strumentali hanno registrato un +4.0%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti del 2.9%;

- i beni di consumo non durevoli sono saliti del 2.6%.

I campioni di crescita annuale e le sfide persistenti

L'analisi congiunturale settore B2B UE evidenzia le aree che hanno registrato i successi più marcati nell'ultimo anno, suggerendo dove potrebbero concentrarsi le opportunità di investimento e di partnership commerciale.

I Paesi che hanno registrato gli aumenti annuali più elevati nel novembre 2025 sono stati:

- Irlanda (+10.6%);

- Cipro (+10.5%);

- Croazia (+8.8%);

- Slovenia (+6.5%);

- Finlandia (+5.0%).

Al contrario, si sono osservate forti contrazioni in alcune economie che continuano a fronteggiare sfide strutturali o energetiche:

- Bulgaria (-9.3%);

- Malta (-8.2%);

- Ungheria (-5.5%).





Questi dati confermano che, mentre l'economia dell'Eurozona nel suo complesso sta recuperando terreno grazie agli investimenti in beni strumentali e alla stabilità della produzione industriale Europa, le differenze regionali rimangono un elemento chiave nella pianificazione strategica delle imprese internazionali.