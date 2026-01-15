La certificazione Top Employers Italia 2026: quali aziende B2B guidano le strategie HR basate sui dati





Nel contesto europeo, quarantasette di queste realtà italiane hanno raggiunto anche lo status di Top Employers Europe 2026. Questo livello è riservato alle società che ottengono la certificazione in almeno cinque Paesi del continente. L'eccellenza non si ferma ai confini europei: quattordici aziende hanno meritato la certificazione Top Employers Global 2026. Questa è la massima onorificenza, concessa solo a quelle multinazionali certificate in più Nazioni e Continenti.

Un ulteriore traguardo, riservato ai colossi internazionali, è la certificazione Top Employers Enterprise 2026, ottenuta da otto aziende italiane in questa edizione. Introdotta di recente, è pensata per le organizzazioni presenti in almeno dieci Paesi, con oltre duemilacinquecento dipendenti a livello globale, che hanno già raggiunto la certificazione Top Employers in almeno dieci mercati.

Il Top Employers Institute opera da trentacinque anni e ha certificato circa duemilacinquecento aziende in centotrentuno Paesi per l’anno 2026. Questo riconoscimento globale viene assegnato soltanto a chi dimostra in modo costante eccellenza pratiche Risorse Umane e un impegno risoluto nell'implementazione di strategie per le persone che generano alte performance in ogni ambito operativo.



Le organizzazioni certificate si distinguono per l'abilità di allineare la leadership con le analisi basate sui dati, applicando procedure convalidate per rafforzare l'impegno dei dipendenti, sostenere la crescita a lungo termine e stimolare i risultati di business.

La certificazione arriva solo dopo una valutazione approfondita, attraverso il sondaggio sulle migliori pratiche HR, che analizza le aziende su sei aree tematiche chiave relative alle Risorse Umane:

- strategia delle persone;

- ambiente di lavoro;

- acquisizione di talenti;

- formazione;

- diversità, equità e inclusione;

- benessere e sostenibilità.

Adrian Seligman, CEO del Top Employers Institute, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, affermando: Il raggiungimento dello status di Top Employer nel 2026 è un risultato straordinario che riflette l'eccellenza nei singoli paesi e, soprattutto, pratiche sostenibili in materia di risorse umane in tutte le regioni e in tutto il mondo. Ha poi aggiunto che queste organizzazioni hanno dimostrato una rara capacità di armonizzare la propria strategia HR globalmente, garantendo comunque esperienze significative e coerenti a livello locale per i dipendenti in ogni mercato certificato: un vero tratto distintivo per chi offre ottime performance aziendali, mobilità dei talenti e resilienza della forza lavoro.



L’esito positivo pone queste aziende in un gruppo selezionato che fissa lo standard di riferimento per la strategia delle Risorse Umane a livello internazionale.

Massimo Begelle, Regional Manager, Southern Eastern Europe and the Middle East di Top Employers Institute, ha esposto le sfide previste per il 2026. Egli ritiene che il mondo del lavoro stia entrando in una fase successiva, caratterizzata da maggiore consapevolezza e allineamento strategico. Secondo i dati del World of Work Trends Report 2026 dell'istituto, le aziende più avanzate dovranno fare scelte più oculate dopo anni di accelerazione incessante. Sarà cruciale, per esempio, integrare il purpose nei sistemi di leadership, adottare l'AI in modo più maturo e fondato sulla fiducia, e progettare modelli di flessibilità più strutturati ed equi. Inoltre, riallineare tempo, competenze e risorse verso ciò che genera effettivo valore diventerà prioritario. La competitività futura, infatti, dipenderà meno dalla rapidità e molto di più dalla capacità di costruire coerenza, chiarezza e resilienza nel lungo periodo.





Elenco in ordine alfabetico delle 144 aziende certificate Top Employers Italia 2026:

- A2A;

- Acque Bresciane;

- ADP Italia;

- ALFA;

- Allianz;

- Alpitour;

- Amazon Italia;

- Amplifon Italia;

- ANGELINI PHARMA;

- ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

- Arkema;

- ART;

- AS Watson Group Italy;

- AstraZeneca Italia;

- Automobili Lamborghini;

- Autotorino;

- BAT Italia;

- Becton Dickinson Italia;

- Beiersdorf;

- Beko Europe, Italy;

- Biofarma Group;

- Birra Peroni;

- BNL BNP PARIBAS;

- Boehringer Ingelheim Italia;

- Bonfiglioli;

- Booking.Com Italy;

- BOSCH REXROTH OIL CONTROL;

- BPER Banca;

- BRACCO;

- Brightstar Lottery;

- Capgemini Italia;

- Cassina;

- CHEP;

- Chiesi Farmaceutici;

- Coca-Cola HBC Italia;

- Coop Italia;

- Credit Agricole Italia;

- Dana Italia;

- Danieli Group;

- Deghi;

- dentsu;

- DHL eCommerce Italy;

- Ducati Motor Holding;

- Edison;

- EDP Renewables Italia;

- Egnazia Ospitalità Italiana;

- Emilgroup;

- Engineering;

- Entain;

- Esprinet Italia;

- EUROP ASSISTANCE ITALIA;

- EY;

- Ferrari;

- FINCANTIERI;

- FinecoBank;

- Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero;

- Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS;

- GEA Group;

- Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali);

- Generali Italia;

- Golden Goose;

- Groupama Assicurazioni;

- Gruppo AB;

- Gruppo Acea;

- Gruppo Autostrade per l'Italia;

- Gruppo AXA Italia;

- GRUPPO CREDEM;

- Gruppo Helvetia Italia;

- Gruppo Hera;

- GUNA SPA;

- HSBC Continental Europe, Italy;

- Huawei Technologies Italia;

- Iberdrola Italia;

- Inditex Italia;

- ING;

- Intesa Sanpaolo;

- Italdesign;

- Italgas;

- ITAS MUTUA;

- JYSK Italia;

- JTI Italy;

- Kirey;

- Konica Minolta Business Solutions Italia;

- Korian;

- Lagardère Travel Retail Italia;

- Lavazza Group;

- Lear Corporation Italia;

- Lefay Resorts & Residences;

- Leroy Merlin;

- Lidl Italia;

- Links Management and Technology;

- LOTTOMATICA;

- MAGROUP;

- Magnaghi Aerospace;

- Maiora;

- Marazzi Group;

- Mashfrog Group;

- MediaWorld;

- Meliá Hotels International;

- Merz Aesthetics Italia;

- METRO Italia;

- Novomatic Italia;

- NTT DATA Italy;

- Opocrin;

- Palladium Hotel Group;

- PENNY Italia;

- Perfetti Van Melle;

- Philip Morris Italia;

- PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA;

- Poste Italiane;

- PUMA Italy;

- Q8;

- QVC Italia;

- Rai Way;

- RDS - Radio Dimensione Suono;

- Renault Group;

- Rhenus Logistics;

- SAATI;

- SAINT-GOBAIN ITALIA;

- Sanlorenzo;

- SGB Humangest Holding;

- SMAT;

- Smurfit Westrock Italia;

- SOCOMEC;

- Stef Italia;

- STMicroelectronics Italy;

- Tata Consultancy Services Italia;

- TeamSystem;

- Technogym;

- TEHA GROUP;

- Terna;

- The Estée Lauder Companies;

- Tirreno Power Italy;

- Toyota Motor Italia;

- UMBRAGROUP;

- UniCredit;

- Verisure Italy;

- Volkswagen Financial Services;

- Wabtec Italy;

- WINDTRE;

- Wordline;

- WPP Media Italia;

- Würth Italia;

- Zelestra Italy;

- Zurich.





Elenco in ordine alfabetico delle 47 aziende certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2026:

- ADP Italia;

- Amazon Italia;

- Amplifon Italia;

- ANGELINI PHARMA;

- Arkema;

- AstraZeneca Italia;

- BAT Italia;

- Becton Dickinson Italia;

- Beko Europe, Italy;

- BNL BNP PARIBAS;

- Boehringer Ingelheim Italia;

- Capgemini Italia;

- CHEP;

- Chiesi Farmaceutici;

- Dana Italia;

- DHL eCommerce Italy;

- EDP Renewables Italia;

- GEA Group;

- Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali);

- Generali Italia;

- Gruppo Helvetia Italia;

- HSBC Continental Europe, Italy;

- Huawei Technologies Italia;

- Iberdrola Italia;

- Inditex Italia;

- ING;

- Intesa Sanpaolo;

- JTI Italy;

- JYSK Italia;

- Korian;

- Lear Corporation Italia;

- Lidl Italia;

- Meliá Hotels International;

- Merz Aesthetics Italia;

- METRO Italia;

- NTT DATA Italy;

- PENNY Italia;

- Philip Morris Italia;

- PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA;

- PUMA Italy;

- SAINT-GOBAIN ITALIA;

- STMicroelectronics Italy;

- Tata Consultancy Services Italia;

- UniCredit;

- Verisure Italy;

- Wabtec Italy;

- Wordline.





Elenco in ordine alfabetico delle 14 aziende certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Global 2026:

- Amplifon Italia;

- BAT Italia;

- Boehringer Ingelheim Italia;

- CHEP;

- Dana Italia;

- JTI Italy;

- Merz Aesthetics Italia;

- NTT DATA Italy;

- Philip Morris Italia;

- PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA;

- PUMA Italy;

- SAINT-GOBAIN ITALIA;

- STMicroelectronics Italy;

- Tata Consultancy Services Italia.