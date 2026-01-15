La bilancia commerciale eurozona si restringe: cosa preoccupa le imprese del export manifatturiero Europa?



Le esportazioni di merci dall'Eurozona verso i Paesi extra-area si sono attestate a 240,2 miliardi di euro nel novembre 2025. Questo valore rappresenta una contrazione del 3,4% rispetto ai 248,7 miliardi di euro di novembre 2024. Per contro, le importazioni si sono ridotte in misura minore, scendendo a 230,3 miliardi di euro, in calo dell'1,3% rispetto al novembre precedente. Questa flessione del saldo è stata guidata principalmente da una contrazione generalizzata in tutti i settori legati ai beni manifatturieri. Nonostante questo panorama, il settore energetico ha rappresentato l'unica nota positiva. Il deficit energetico, infatti, è migliorato in modo significativo, diminuendo da -24,3 miliardi di euro a -17,6 miliardi di euro. Considerando l'arco temporale più ampio, da gennaio a novembre 2025, la bilancia commerciale eurozona ha mantenuto un surplus complessivo di 152,7 miliardi di euro. Questa cifra è appena inferiore al surplus di 156,8 miliardi di euro registrato nello stesso periodo del 2024. Le esportazioni cumulative di merci si sono espanse a 2.702,4 miliardi di euro, registrando una crescita del 2,3% rispetto all'anno precedente.



Anche le importazioni hanno mostrato un aumento, raggiungendo 2.549,7 miliardi di euro, con un incremento del 2,6%. Parallelamente, il commercio interno all'area euro ha visto un aumento. Il valore complessivo degli scambi intra-area è salito a 2.422,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2025, un incremento dell'1,6% rispetto al 2024.

Il commercio dell'Unione Europea

Anche il quadro più ampio dell'Unione Europea (UE) riflette una dinamica simile di restringimento del saldo. Il surplus commerciale UE novembre 2025 è sceso a 8,1 miliardi di euro, un valore inferiore agli 11,8 miliardi di euro registrati nel novembre 2024. L'export manifatturiero Europa ha sofferto in particolare. Il calo di 3,7 miliardi di euro nel saldo UE è attribuibile in larga parte al minore surplus nei settori dei beni manifatturieri, soprattutto macchinari e veicoli e altri beni finiti. Le esportazioni totali dell'UE si sono contratte del 4,4% raggiungendo 213,8 miliardi di euro, mentre le importazioni sono diminuite del 2,9% a 205,7 miliardi di euro.



Come nell'Eurozona, l'unica eccezione positiva è stata fornita dall'energia, dove il deficit si è ridotto da -28,2 miliardi di euro a -20,4 miliardi di euro. L'analisi del commercio per tipologia di prodotto conferma l'impatto critico sulla produzione industriale. A novembre 2025 il surplus nel settore dei beni manifatturieri si è drasticamente contratto a 25,4 miliardi di euro, rispetto ai 36,4 miliardi di euro di novembre 2024. Questa riduzione è sintomo di un rallentamento negli scambi globali che influisce pesantemente sulle dinamiche import-export B2B continentali. Tra i settori più colpiti spiccano:

- Prodotti chimici: le esportazioni sono crollate del 12,8%, portando il surplus a 16,7 miliardi di euro;

- Macchinari e veicoli: le esportazioni hanno subito un calo dell'1,3%, con un surplus di 11,1 miliardi di euro. Guardando ai principali partner commerciali, l'UE ha registrato in novembre un drastico calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Le vendite sono diminuite del 20,3% su base annua. Ciononostante, gli Stati Uniti rimangono il principale mercato per le merci europee, con un surplus di 10,7 miliardi di euro.



Il principale deficit commerciale è invece stato registrato con la Cina, pari a -32,3 miliardi di euro, dovuto a un aumento delle importazioni cinesi del 3,8%. I cinque principali partner commerciali dell'UE per esportazioni e importazioni a novembre 2025:

- Cina: deficit di -32,3 miliardi di euro;

- Stati Uniti: surplus di 10,7 miliardi di euro;

- Regno Unito: surplus di 15,4 miliardi di euro;

- Svizzera: surplus di 6,4 miliardi di euro;

- Turchia: surplus di 1,5 miliardi di euro. La stagione tra settembre e novembre 2025, analizzata su base destagionalizzata, mostra che le esportazioni dell'Eurozona verso Paesi terzi sono aumentate dell'1,3%. Però le importazioni sono calate dell'1,8%. L'equilibrio tra questi flussi evidenzia una domanda esterna di beni europei che, pur rimanendo debole, è stata compensata da una riduzione dei costi energetici e delle materie prime importate, fornendo un piccolo sostegno alla bilancia commerciale eurozona in un contesto economico globale complesso.



