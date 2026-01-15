L'Italia si prepara a diventare l'hub digitale d'Europa: il protocollo che sblocca gli investimenti Data Center



L'obiettivo primario di questa collaborazione istituzionale è creare un ecosistema digitale che non sia soltanto competitivo e sostenibile, ma che sia percepito dagli investitori come trasparente e affidabile. Questo accordo punta a fornire strumenti operativi concreti, facilitando l'orientamento degli investitori che guardano al mercato italiano. Si intende promuovere uno sviluppo equilibrato delle infrastrutture digitali su tutto il territorio nazionale, dall'area di Milano, tradizionale centro tecnologico, fino alle zone ad alto potenziale di crescita nel Sud del Paese. L'aspirazione è chiara: rendere l’Italia un hub strategico imprescindibile per il settore Data Center in Europa. Le attività previste dal Protocollo sono specifiche e mirate a risolvere le complessità burocratiche e informative che spesso frenano l'attrazione investimenti esteri Data Center. Nel dettaglio delle azioni operative:

- UMASI garantirà assistenza su misura alle aziende interessate, in particolare durante le delicate fasi di insediamento e sviluppo dei progetti;

- l'Unità di Missione agirà da facilitatore nei rapporti con le amministrazioni pubbliche coinvolte, intervenendo per snellire e accelerare gli iter autorizzativi;

- IDA, in qualità di associazione di settore, si impegna a condividere la propria competenza tecnica, offrendo suggerimenti fondamentali per assicurare che gli strumenti creati siano perfettamente rispondenti alle esigenze reali del mercato e dei costruttori;

- la Segreteria Tecnica del CAIE e IDA lavoreranno insieme per potenziare il sito Invest in Italy;

- in particolare, l’attenzione si concentrerà sulla sezione "Opportunità Localizzative", dove sarà fondamentale la mappatura delle aree geograficamente idonee e più strategiche per l’edificazione di nuovi Data Center in Italia, individuando le zone con il più alto potenziale di valore per il business.



Un altro pilastro di questa intesa è rappresentato dalla formazione e dal trasferimento di competenze. UMASI e CAIE organizzeranno eventi specifici, come seminari e convegni, pensati per gli associati IDA. Saranno previsti anche percorsi di affiancamento operativo e job shadowing. Questo approccio ha il fine di diffondere conoscenza sulle politiche di investimento attrattive e, allo stesso tempo, favorire un efficace ponte relazionale e operativo tra gli operatori del settore e le istituzioni pubbliche. Questi centri di elaborazione dati non sono solo edifici, ma l'ossatura della trasformazione digitale. “Il Protocollo d’Intesa rafforza il dialogo tra istituzioni e operatori di un settore strategico per la trasformazione digitale del Paese”, ha affermato Sherif Rizkalla, Presidente di IDA. I Data Center, infatti, sono considerati un’infrastruttura abilitante essenziale per sostenere la competitività e l’attrazione di capitali qualificati. La collaborazione stretta con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è vista come lo strumento indispensabile per sviluppare un contesto infrastrutturale che sia efficiente, sostenibile e allineato con le priorità economiche nazionali.



L'evoluzione del commercio elettronico, l'uso massivo dell'AI e la gestione dei big data richiedono investimenti Data Center Italia rapidi e mirati. Per comprendere appieno la portata dell’accordo, è utile conoscere il ruolo delle parti coinvolte. UMASI, che fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è l’unità dedicata al coordinamento e al supporto dei programmi di investimento estero considerati di interesse strategico per la nazione, snellendo le procedure per il sistema produttivo. STCAIE è la segreteria tecnica del CAIE, anch'essa all'interno dello stesso Ministero, incaricata di supportare l'attrazione di investimenti esteri in Italia e gestisce il portale web www.Investinitaly.Gov.It, un punto di riferimento per le opportunità sul territorio. Infine, IDA è l’Associazione italiana dei Data Center, fondata a Milano alla fine del 2022, che riunisce i principali costruttori e operatori del settore. La sua missione è rappresentare e promuovere i Data Center come un pilastro fondamentale dell'economia digitale italiana.