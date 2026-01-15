L'Export a novembre 2025 regge il passo: una crescita grazie ai beni strumentali





Mentre l'export guadagna terreno, le importazioni hanno registrato una flessione più marcata, calando del 3,2% su base mensile a novembre 2025. L’aumento mensile dell’export è stato quasi uniforme tra le aree, con una crescita dello 0,5% verso l'UE e dello 0,4% verso i paesi extra-UE.

Osservando il trimestre settembre-novembre 2025, si nota comunque una moderata riduzione dell’export (-0,4%) rispetto al periodo precedente, a fronte di un aumento contenuto delle importazioni (+0,6%).

La quasi stazionarietà registrata dall'Export Italia novembre 2025 su base annua, con un calo minimo dello 0,1% in valore, nasconde una profonda divergenza tra i mercati. Le vendite all’interno dell’UE sono cresciute nettamente (+2,6%). Al contrario, i mercati extra UE hanno segnato una significativa riduzione (-2,8%). È importante notare che, in termini di volume, l’export si è ridotto del 2,1% su base annua.

La dinamica tendenziale dell'export è stata in parte influenzata dalle vendite eccezionali di mezzi di navigazione marittima registrate nel novembre precedente.



Se si escludono queste operazioni, l'Istat stima una crescita tendenziale dello 0,7% per l’export italiano.

Le importazioni mostrano una flessione tendenziale del 3,5% in valore, trainata principalmente dalla contrazione degli acquisti provenienti dall’area extra UE (-11,2%), anche se sono cresciute le importazioni dall’area UE (+2,4%). La riduzione in volume delle importazioni si attesta all’1,4%.

Il dato più incoraggiante per l'Italia rimane l'eccezionale performance del saldo commerciale positivo B2B. A novembre 2025, il saldo commerciale si è attestato a +5.078 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto ai +3.386 milioni di un anno prima.

Nei primi undici mesi del 2025, l’avanzo commerciale complessivo ha raggiunto i +44,7 miliardi di euro. L’intero surplus è imputabile agli scambi con i paesi extra UE, confermando la solidità strutturale dell'economia italiana.

Si registra un significativo alleggerimento del deficit energetico, sceso a -3.372 milioni di euro, decisamente inferiore rispetto ai -4.355 milioni registrati a novembre 2024.



Per contro, l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici è salito a +8.450 milioni.

L’analisi per settori merceologici nei primi undici mesi del 2025 evidenzia la concentrazione della crescita del 3,1% in poche categorie ad alta specializzazione. Questo sottolinea come la beni strumentali crescita export sia il pilastro della bilancia commerciale italiana. I contributi positivi più rilevanti sono: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+30,9%); metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+8,4%); mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+10,7%); prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%).

Ciononostante, alcuni comparti hanno frenato la corsa: articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti N.C.A. (-9,7%); coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,8%); autoveicoli (-8,3%).

Su base annua, la performance dell'Export Italia novembre 2025 è stata penalizzata da riduzioni marcate in categorie specifiche come gli articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti N.C.A.



(-19,7%) e il coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,3%). I contributi positivi maggiori per il singolo mese sono stati invece:

- metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+17,0%);

- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+6,1%);

- macchinari e apparecchi N.C.A. (+3,2%).

Sotto il profilo geografico, la Turchia ha fornito il contributo negativo maggiore all'export nazionale, con un calo del 40,5%. Le esportazioni sono diminuite anche verso il Regno Unito (-16,2%), i Paesi ASEAN (-21,5%), gli Stati Uniti (-2,9%) e i Paesi Bassi (-9,7%).

La tendenza opposta, quella di forte crescita, si è registrata nei confronti dei paesi OPEC (+18,9%), la Svizzera (+12,2%), il Belgio (+9,4%), la Spagna (+4,9%) e l’Austria (+12,1%).

I prezzi all’importazione, nel mese di novembre 2025, hanno visto un modesto aumento congiunturale dello 0,1%, prevalentemente a causa dei rincari del gas naturale e dell’energia elettrica. Su base annua, la flessione dei prezzi all’import si è accentuata lievemente, raggiungendo il 2,8%.



