L'Export a novembre 2025 regge il passo: una crescita grazie ai beni strumentali

Novembre 2025 ha confermato la tenuta del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali, con dati Istat che mostrano una dinamica complessa ma sostanzialmente positiva per il commercio estero. La resilienza dell'economia nazionale, in particolare, si manifesta attraverso una leggera ma significativa crescita delle esportazioni. I numeri Istat indicano un aumento congiunturale delle esportazioni dello 0,4%, un risultato che riflette l’incremento delle vendite sia verso i partner dell'Unione Europea, sia verso i paesi extra UE.
Il fattore determinante dietro questa spinta è l'incremento delle vendite di beni strumentali crescita export. Questo è un indicatore cruciale per il segmento B2B.
Mentre l'export guadagna terreno, le importazioni hanno registrato una flessione più marcata, calando del 3,2% su base mensile a novembre 2025. L’aumento mensile dell’export è stato quasi uniforme tra le aree, con una crescita dello 0,5% verso l'UE e dello 0,4% verso i paesi extra-UE.
Osservando il trimestre settembre-novembre 2025, si nota comunque una moderata riduzione dell’export (-0,4%) rispetto al periodo precedente, a fronte di un aumento contenuto delle importazioni (+0,6%).
La quasi stazionarietà registrata dall'Export Italia novembre 2025 su base annua, con un calo minimo dello 0,1% in valore, nasconde una profonda divergenza tra i mercati. Le vendite all’interno dell’UE sono cresciute nettamente (+2,6%). Al contrario, i mercati extra UE hanno segnato una significativa riduzione (-2,8%). È importante notare che, in termini di volume, l’export si è ridotto del 2,1% su base annua.
La dinamica tendenziale dell'export è stata in parte influenzata dalle vendite eccezionali di mezzi di navigazione marittima registrate nel novembre precedente.
Se si escludono queste operazioni, l'Istat stima una crescita tendenziale dello 0,7% per l’export italiano.
Le importazioni mostrano una flessione tendenziale del 3,5% in valore, trainata principalmente dalla contrazione degli acquisti provenienti dall’area extra UE (-11,2%), anche se sono cresciute le importazioni dall’area UE (+2,4%). La riduzione in volume delle importazioni si attesta all’1,4%.
Il dato più incoraggiante per l'Italia rimane l'eccezionale performance del saldo commerciale positivo B2B. A novembre 2025, il saldo commerciale si è attestato a +5.078 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto ai +3.386 milioni di un anno prima.
Nei primi undici mesi del 2025, l’avanzo commerciale complessivo ha raggiunto i +44,7 miliardi di euro. L’intero surplus è imputabile agli scambi con i paesi extra UE, confermando la solidità strutturale dell'economia italiana.
Si registra un significativo alleggerimento del deficit energetico, sceso a -3.372 milioni di euro, decisamente inferiore rispetto ai -4.355 milioni registrati a novembre 2024.
Per contro, l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici è salito a +8.450 milioni.
L’analisi per settori merceologici nei primi undici mesi del 2025 evidenzia la concentrazione della crescita del 3,1% in poche categorie ad alta specializzazione. Questo sottolinea come la beni strumentali crescita export sia il pilastro della bilancia commerciale italiana. I contributi positivi più rilevanti sono: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+30,9%); metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+8,4%); mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+10,7%); prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%).
Ciononostante, alcuni comparti hanno frenato la corsa: articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti N.C.A. (-9,7%); coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,8%); autoveicoli (-8,3%).
Su base annua, la performance dell'Export Italia novembre 2025 è stata penalizzata da riduzioni marcate in categorie specifiche come gli articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti N.C.A.
(-19,7%) e il coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,3%). I contributi positivi maggiori per il singolo mese sono stati invece:
- metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+17,0%);
- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+6,1%);
- macchinari e apparecchi N.C.A. (+3,2%).
Sotto il profilo geografico, la Turchia ha fornito il contributo negativo maggiore all'export nazionale, con un calo del 40,5%. Le esportazioni sono diminuite anche verso il Regno Unito (-16,2%), i Paesi ASEAN (-21,5%), gli Stati Uniti (-2,9%) e i Paesi Bassi (-9,7%).
La tendenza opposta, quella di forte crescita, si è registrata nei confronti dei paesi OPEC (+18,9%), la Svizzera (+12,2%), il Belgio (+9,4%), la Spagna (+4,9%) e l’Austria (+12,1%).
I prezzi all’importazione, nel mese di novembre 2025, hanno visto un modesto aumento congiunturale dello 0,1%, prevalentemente a causa dei rincari del gas naturale e dell’energia elettrica. Su base annua, la flessione dei prezzi all’import si è accentuata lievemente, raggiungendo il 2,8%.
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154