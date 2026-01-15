Instabilità geopolitica per gli investitori: cosa temono le aziende B2B

La scena internazionale è attraversata da turbolenze che mettono alla prova le decisioni di chi gestisce capitali aziendali. Instabilità geopolitica per gli investitori è ormai il mantra dei consigli di amministrazione, soprattutto in un periodo in cui le mosse della Casa Bianca e le dinamiche dell’Estremo Oriente si intrecciano con i mercati finanziari.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alterna discorsi diplomatici a minacce militari, alimentando un clima di incertezza che spinge le grandi banche a rivedere le proprie strategie.

- Le banche statunitensi temono un calo della redditività a seguito delle proposte di limitare i tassi di interesse delle carte di credito al 10% per un anno;
- Il settore dei prestiti segnala una possibile contrazione del credito, che potrebbe rallentare la crescita delle imprese;
- Gli investitori istituzionali valutano la diversificazione verso mercati meno volatili, in particolare quelli asiatici.



Sul fronte mediorientale, le tensioni USA Iran rimangono elevate. Nonostante le recenti rassicurazioni sul contenimento delle proteste a Teheran, Washington non esclude ancora un intervento militare. L’evacuazione di truppe dalla base qatarina, la più grande della regione, è un chiaro segnale di cautela.

A livello interno, la proposta di Trump di imporre un tetto ai tassi delle carte di credito ha scatenato il dissenso a Wall Street. JPMorgan, Citi e Wells Fargo avvertono una pressione sui margini di profitto, che potrebbe tradursi in una restrizione del credito disponibile per le imprese. La misura, presentata come beneficio per i consumatori, richiederà l’approvazione del Congresso, rendendo il percorso politico arduo.

La fiducia dei capitali si sta spostando. PIMCO, gestore globale di fondi obbligazionari, ha annunciato l’intenzione di ridurre l’esposizione verso gli Stati Uniti, citando la volatilità generata dalle decisioni di Trump come motivo principale. Il chief investment officer Dan Iverson ha sottolineato l’importanza di una gestione più prudente degli asset.


Un altro elemento di preoccupazione è la crescente pressione sulla Federal Reserve. Un’indagine del Dipartimento di Giustizia sul presidente della Fed, Jay Powell, alimenta il timore che l’amministrazione stia tentando di influenzare la politica monetaria per ottenere tassi più bassi. Se la credibilità della banca centrale venisse compromessa, l’inflazione potrebbe accelerare, minando la capacità dell’istituzione di gestire future crisi.

Nel Pacifico, il Giappone vive una fase di decisioni decisive. La premier Sai Takiichi, prima donna a guidare il Paese, sta valutando elezioni anticipate a febbraio per capitalizzare il suo attuale picco di popolarità. I mercati giapponesi hanno reagito positivamente, con i titoli tech, difesa e materiali critici che hanno raggiunto livelli record.

- Il Paese deve fronteggiare una carenza di manodopera dovuta al declino demografico;
- L’inflazione erode il potere d’acquisto delle famiglie, aggravata dalla debolezza dello yen;
- Le importazioni di cibo ed energia diventano più costose, impattando i costi di produzione.


In un contesto internazionale sempre più frammentato, la capacità dei leader di bilanciare promesse populiste e necessità strutturali sarà determinante per la stabilità dei mercati nei prossimi mesi.

L’unica certezza è che l’instabilità geopolitica per gli investitori continuerà a plasmare le scelte strategiche delle aziende b2b, spingendo verso una maggiore cautela e diversificazione.


