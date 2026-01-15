Il balzo del venture capital in Italia secondo EY: 1,5 miliardi di euro nel 2025, ma l'Europa vola



Nonostante la crescita del valore totale raccolto, si è osservata una contrazione nel numero complessivo dei round chiusi, che sono scesi a 238 dai 292 del 2024. È il valore medio delle singole operazioni a fare la differenza: è schizzato del 62%, passando da 3,9 milioni a 6,3 milioni di euro. Questa dinamica indica chiaramente una fase di forte consolidamento, dove il capitale si concentra su aziende percepite come più robuste e pronte per la crescita.

Questa progressione, pur essendo positiva, non colma il persistente divario con le maggiori economie continentali. Gli investimenti venture capital Italia 2025 si attestano allo 0,07% del Prodotto Interno Lordo, una percentuale che dimostra quanto lavoro debba ancora essere fatto. La Germania raggiunge lo 0,15%, la Spagna lo 0,16%, e la Francia svetta allo 0,22%. L'ecosistema italiano fatica ancora a trasformare l'eccellenza dell'innovazione in una crescita diffusa lungo tutte le fasi di sviluppo, specialmente per le scaleup B2B Italia emergenti.

L’anno 2025 conferma una solida base per il venture capital nazionale, una base che deve però essere rafforzata strutturalmente per competere.



È fondamentale, infatti, ampliare la partecipazione degli investitori istituzionali e attirare maggiori capitali internazionali. Questo permetterebbe di sostenere percorsi di crescita più strutturati per le imprese innovative, favorendo l’apertura dei mercati e aumentando la capacità del sistema di generare exit industriali significative che mantengano il valore creato all'interno del Paese.

I giganti del finanziamento e i settori trainanti

Il mercato è stato trainato da pochi, potentissimi round che hanno focalizzato l'attenzione e la maggior parte del capitale. Nel 2025, solo cinque società hanno raccolto circa 700 milioni di euro complessivi. Queste sono le prime cinque posizioni per valore degli investimenti:

- Bending Spoons con 233 milioni di euro;

- Exein con 170 milioni di euro (raccolti in due round nello stesso anno);

- AAVantgarde Bio con 122 milioni di euro;

- NanoPhoria con 83 milioni di euro;

- Generative Bionics con 70 milioni di euro.





Questi massicci finanziamenti hanno inevitabilmente rafforzato la leadership di alcuni settori chiave ad alto contenuto tecnologico. Il Deep Tech Italia si posiziona al primo posto per valore, con 413 milioni di euro raccolti in 47 round. Seguono l'Health & Life Science, che ha visto 357 milioni di euro distribuiti in 37 round, e il Software & Digital Services, che ha catalizzato 266 milioni di euro. Questi tre settori, presi insieme, rappresentano oltre l’80% del capitale totale mobilitato.

La leadership della Lombardia negli investimenti

A livello geografico, la concentrazione di capitali è particolarmente evidente. Il venture capital Nord Italia si conferma l'area nevralgica per l'innovazione e gli investimenti, guidando la raccolta nazionale con 1171 milioni di euro. La Lombardia, trainata dal polo di Milano, è il cuore pulsante di questa attività, raccogliendo da sola 932 milioni di euro. Questo importo rappresenta oltre il 60% del totale nazionale, distribuito in 113 operazioni.

Il primato della Lombardia è netto.



Seguono, a grande distanza, il Lazio con 222 milioni di euro e il Piemonte con 65 milioni di euro. Anche la Puglia ha contribuito al totale con 14 milioni di euro. Questa polarizzazione geografica suggerisce che le grandi aziende e i fondi preferiscono concentrare il capitale dove l'ecosistema è già maturo e strutturato, favorendo le scaleup B2B Italia che operano nei distretti tecnologicamente avanzati del Nord.

Il contesto europeo e la sfida della qualità

Osservando l'Europa, l'Italia sta maturando verso un ecosistema più selettivo e specializzato. Il dato più incoraggiante non è solo la crescita della raccolta, ma un cambiamento nella qualità del mercato: si vedono operazioni più grandi, maggiore specializzazione settoriale e una presenza crescente di investitori internazionali nei round principali.

Nonostante gli ottimi numeri italiani, i mercati continentali restano su livelli nettamente superiori. La Francia ha raccolto circa 6,3 miliardi di euro e la Germania 6,6 miliardi di euro. Il Regno Unito, leader indiscusso, ha toccato 18,4 miliardi di euro, mentre la Spagna si è attestata a 2,6 miliardi di euro.



Mentre Francia e Germania hanno subito una leggera frenata (-6,9% e -6,5% rispettivamente), Spagna (+60,9%) e Regno Unito (+42%) hanno registrato aumenti significativi.

Questa differenza si riflette chiaramente sull’investimento pro capite. In Italia, nel 2025, l'investimento è salito a 25 euro per abitante, rispetto ai 19 euro del 2024. Però, la distanza dai competitor è enorme: si spendono 95 euro in Francia, 78 euro in Germania, 55 euro in Spagna e ben 265 euro nel Regno Unito. La sfida cruciale è trasformare la massa critica di capitale in un ciclo virtuoso di crescita continua, rafforzando l'integrazione tra industria, capitale e innovazione per sostenere la competitività delle scaleup B2B Italia nel panorama globale.

Il mercato del venture capital italiano sta dunque evolvendo, ma rimane un’urgenza operativa: concentrarsi sugli interventi che favoriscano l'apertura dei mercati e la capacità di scala, contribuendo in modo strutturale a consolidare la posizione dell'Italia nel panorama europeo dell'innovazione.