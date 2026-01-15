Crollo delle Big Tech e i cambi di settore dei mercati azionari: il segreto dei rally in Europa e USA

Crollo delle Big Tech e i cambi di settore dei mercati azionari: il segreto dei rally in Europa e USA

Il panorama finanziario globale sta subendo una mutazione cruciale. La spettacolare corsa dei mercati azionari, che ha stabilito record negli ultimi mesi, era finora alimentata quasi esclusivamente da un ristretto gruppo di titoli tecnologici ad alta crescita. Quel modello sta cambiando adesso. Una forte rotazione settoriale mercati azionari si sta consolidando, favorendo nettamente le azioni cicliche e value. Questo riequilibrio è un segno di salute per il mercato intero. Il cambiamento è evidente osservando i principali listini mondiali. In Asia, per esempio, il tech-heavy Nikkei giapponese è sceso dell'1% proprio dopo aver toccato un massimo storico nella seduta precedente.



Ciononostante, l'indice più ampio Topix ha continuato la sua corsa record, avanzando dello 0,4%. Questo modello riflette una tendenza cruciale per gli investitori che cercano la diversificazione portafoglio tech. Anche negli Stati Uniti il fenomeno è tangibile. Il Russell 2000, indice che rappresenta le piccole e medie imprese, sta sovraperformando l'S&P 500: il primo ha guadagnato lo 0,7% overnight, mentre l'indice di riferimento delle grandi capitalizzazioni ha ceduto lo 0,5%. Sebbene il calo registrato quest'anno da colossi come Apple, Meta e Microsoft possa far temere un indebolimento generale degli indici di Wall Street, il modo corretto per interpretare questa dinamica è vederla come un allargamento salutare della forza del mercato. La leadership non è più concentrata in poche mani, ma si sta diffondendo in modo più omogeneo, rendendo le strategie mercato USA Europa strutturalmente più resistenti. Sul fronte europeo, i futures indicano una potenziale estensione dei massimi record stabiliti di recente, sia in Gran Bretagna sia in altre piazze del continente.


Questa dinamica positiva si verifica mentre i rischi geopolitici sembrano attenuarsi, fattore chiave che sostiene gli investimenti azioni cicliche 2024. Un elemento cruciale in questo scenario è la de-escalation politica: il presidente Donald Trump ha riferito di aver saputo di una cessazione delle uccisioni dei manifestanti in Iran, riducendo le possibilità di un'azione militare da parte degli Stati Uniti. Questa notizia ha innescato un brusco ripiegamento del petrolio greggio dai massimi pluriennali. Ha anche contribuito a far scendere l'oro, bene rifugio tradizionale, dal suo picco storico all-time. A livello interno, il presidente Trump ha disteso le tensioni con la Federal Reserve, chiarendo di non avere intenzione di licenziare il presidente Jerome Powell. Però, Trump non ha mostrato alcuna intenzione di cedere sulla sua proposta di acquisto della Groenlandia, ribadendo che gli USA ne hanno bisogno. Ciononostante, i ministri degli Esteri della Groenlandia e della Danimarca, dopo un incontro ad alto livello a Washington, hanno nuovamente specificato che il territorio autonomo danese non è in vendita.



Crollo delle Big Tech e i cambi di settore dei mercati azionari: il segreto dei rally in Europa e USA
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie