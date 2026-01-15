Crollo delle Big Tech e i cambi di settore dei mercati azionari: il segreto dei rally in Europa e USA



Ciononostante, l'indice più ampio Topix ha continuato la sua corsa record, avanzando dello 0,4%. Questo modello riflette una tendenza cruciale per gli investitori che cercano la diversificazione portafoglio tech. Anche negli Stati Uniti il fenomeno è tangibile. Il Russell 2000, indice che rappresenta le piccole e medie imprese, sta sovraperformando l'S&P 500: il primo ha guadagnato lo 0,7% overnight, mentre l'indice di riferimento delle grandi capitalizzazioni ha ceduto lo 0,5%. Sebbene il calo registrato quest'anno da colossi come Apple, Meta e Microsoft possa far temere un indebolimento generale degli indici di Wall Street, il modo corretto per interpretare questa dinamica è vederla come un allargamento salutare della forza del mercato. La leadership non è più concentrata in poche mani, ma si sta diffondendo in modo più omogeneo, rendendo le strategie mercato USA Europa strutturalmente più resistenti. Sul fronte europeo, i futures indicano una potenziale estensione dei massimi record stabiliti di recente, sia in Gran Bretagna sia in altre piazze del continente.



Questa dinamica positiva si verifica mentre i rischi geopolitici sembrano attenuarsi, fattore chiave che sostiene gli investimenti azioni cicliche 2024. Un elemento cruciale in questo scenario è la de-escalation politica: il presidente Donald Trump ha riferito di aver saputo di una cessazione delle uccisioni dei manifestanti in Iran, riducendo le possibilità di un'azione militare da parte degli Stati Uniti. Questa notizia ha innescato un brusco ripiegamento del petrolio greggio dai massimi pluriennali. Ha anche contribuito a far scendere l'oro, bene rifugio tradizionale, dal suo picco storico all-time. A livello interno, il presidente Trump ha disteso le tensioni con la Federal Reserve, chiarendo di non avere intenzione di licenziare il presidente Jerome Powell. Però, Trump non ha mostrato alcuna intenzione di cedere sulla sua proposta di acquisto della Groenlandia, ribadendo che gli USA ne hanno bisogno. Ciononostante, i ministri degli Esteri della Groenlandia e della Danimarca, dopo un incontro ad alto livello a Washington, hanno nuovamente specificato che il territorio autonomo danese non è in vendita.



