Cloud sovrano per imprese europee da AWS



Questa flessibilità permette alle imprese di mantenere il controllo operativo senza rinunciare alle capacità di innovazione offerte dal cloud globale.

AWS European Sovereign Cloud si distingue per tre pilastri fondamentali:

- Autonomia operativa europea: l’infrastruttura è gestita esclusivamente da personale residente nell’UE, senza dipendenze critiche da sistemi extra‑UE;

- Piena residenza dei dati: tutti i metadati, le configurazioni IAM e la fatturazione restano entro i confini europei;

- Controlli di sicurezza avanzati: il AWS Nitro System garantisce isolamento a livello di hypervisor, mentre le soluzioni di crittografia e gestione chiavi proteggono i dati anche in caso di compromissione;

- Governance locale: una nuova società madre con sede in Germania, supportata da un advisory board composto da esperti europei, supervisiona l’intero operato del cloud sovrano;

- Framework di conformità ESC‑SRF: audit indipendenti attestano il rispetto dei requisiti di sovranità digitale, offrendo alle aziende una prova tangibile di compliance.





“L’Europa ha bisogno di accedere alle tecnologie cloud e di intelligenza artificiale più avanzate e affidabili. L’espansione dell’innovazione AWS in Europa contribuirà a dare ai clienti un ulteriore impulso alla crescita e alle loro ambizioni in ambito AI”, ha dichiarato Stéphane Israël, managing director dell’AWS European Sovereign Cloud.

Il progetto si inserisce in un investimento complessivo di oltre 7,8 miliardi di euro in Germania, con la creazione di circa 2 800 posti di lavoro a tempo pieno all’anno e un contributo stimato di 17,2 miliardi di euro al PIL tedesco. L’espansione prevista in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo porterà ulteriori capacità di cloud sovrano per imprese europee, favorendo la produttività e l’innovazione locale.

Il catalogo iniziale comprende più di 90 servizi, spaziando dall’intelligenza artificiale al calcolo, database, container, networking, sicurezza e storage. Aziende del settore pubblico e di industrie regolamentate hanno già adottato la soluzione, tra cui EWE AG, Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem e Sanoma Learning.



I partner di lancio includono Accenture, Adobe, Atos, Capgemini, Deloitte, NVIDIA e SAP, pronti a offrire soluzioni integrate per il mercato B2B.

In sintesi, il AWS European Sovereign Cloud mette a disposizione delle organizzazioni europee un ambiente di servizi AI conformi GDPR, garantendo al contempo isolamento, residenza dei dati e capacità di innovazione senza compromessi. La combinazione di governance locale, tecnologie di sicurezza all’avanguardia e una rete di partner specializzati rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sovranità digitale delle imprese che operano nel contesto europeo.