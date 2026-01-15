Boom a sorpresa: la produzione industriale Italia a novembre 2025 svela una crescita imprevista





Tutti i principali raggruppamenti di industrie hanno contribuito a questo risultato positivo, riflettendo una ripresa piuttosto ampia e non concentrata in un unico segmento. I comparti che hanno guidato la risalita sono stati l'energia, seguita dai beni strumentali.

Nel dettaglio degli indici congiunturali beni strumentali, i dati mensili destagionalizzati si presentano così:

- l’energia segna un incremento del +3,9%;

- i beni strumentali sono cresciuti del +2,1%;

- i beni di consumo registrano un aumento dell’+1,1%;

- i beni intermedi mostrano una variazione positiva, ma marginale, dello +0,1%.

Questi numeri evidenziano che le imprese hanno ripreso a investire, un fattore vitale per la salute economica del Paese. L'aumento dei beni strumentali suggerisce fiducia negli ordini futuri e un rinnovato impegno nell'ammodernamento degli impianti.

Non solo il confronto mensile è positivo, ma l'analisi su base annua, al netto degli effetti di calendario, conferma il trend di espansione. Nel mese di novembre 2025, l'indice generale della produzione industriale Italia aumenta dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2024.



Questo dato assume particolare importanza poiché i giorni lavorativi sono rimasti invariati (20 giorni, come nel 2024).

Anche su base tendenziale, i motori trainanti restano i beni strumentali, il vero indicatore della propensione agli investimenti aziendali.

Le variazioni tendenziali per i raggruppamenti principali indicano infatti:

- i beni strumentali segnano un aumento del +3,3%;

- l’energia cresce del +2,0%;

- i beni intermedi sono in aumento dell’+1,0%;

- i beni di consumo, ciononostante, registrano una lieve flessione del -0,8%.

La performance settoriale chiave 2025 del comparto italiano si distingue per alcune nicchie di eccellenza. Alcuni segmenti specifici della produzione hanno mostrato una crescita a doppia cifra o quasi, superando nettamente la media nazionale.

I settori che hanno registrato gli incrementi tendenziali maggiori sono stati, in ordine di crescita:

- la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,7%);

- la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%);

- la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%).





Questi dati indicano che l'Italia continua a detenere un forte posizionamento nei settori ad alta specializzazione e ad alto valore aggiunto, come il farmaceutico e l'elettronica sofisticata. Questa specializzazione è essenziale per la crescita manifatturiera B2B in un contesto globale competitivo.

Però, non tutte le aree della manifattura hanno partecipato a questa ondata positiva. Alcuni comparti tradizionali hanno continuato a soffrire, registrando significative flessioni su base annua. Le contrazioni più ampie si riscontrano nella:

- fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,4%);

- fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,1%);

- fabbricazione di prodotti chimici (-2,9%).

Nel complesso, il mese di novembre 2025 ha riportato la produzione industriale italiana in territorio positivo. L'incremento è ampio e coinvolge quasi tutti i comparti. L’andamento congiunturale complessivo si mantiene favorevole anche nella media del trimestre settembre-novembre, un segnale rassicurante per l'economia dell’area euro e per le prospettive di investimento nel Belpaese.



L'indice su base annua, depurato dalle influenze di calendario, ha mostrato un chiaro segno di rialzo, sia a livello generale sia nei principali raggruppamenti industriali, fatta eccezione per i beni di consumo.