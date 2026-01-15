Boom a sorpresa: la produzione industriale Italia a novembre 2025 svela una crescita imprevista

La produzione industriale Italia ha messo a segno un significativo recupero nel mese di novembre 2025. Il dato congiunturale, depurato dagli effetti stagionali, indica una crescita robusta dell'1,5% rispetto al mese di ottobre. Questo incremento, diffuso tra i vari settori, segna un'inversione di rotta dopo la leggera flessione registrata nel periodo precedente, confermando un certo dinamismo nella crescita manifatturiera B2B nazionale.
Il panorama produttivo italiano mostra segnali di consolidamento. L’analisi del trimestre settembre-novembre evidenzia un aumento complessivo dell'1,1% nel livello di produzione rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti.
Tutti i principali raggruppamenti di industrie hanno contribuito a questo risultato positivo, riflettendo una ripresa piuttosto ampia e non concentrata in un unico segmento. I comparti che hanno guidato la risalita sono stati l'energia, seguita dai beni strumentali.
Nel dettaglio degli indici congiunturali beni strumentali, i dati mensili destagionalizzati si presentano così:
- l’energia segna un incremento del +3,9%;
- i beni strumentali sono cresciuti del +2,1%;
- i beni di consumo registrano un aumento dell’+1,1%;
- i beni intermedi mostrano una variazione positiva, ma marginale, dello +0,1%.
Questi numeri evidenziano che le imprese hanno ripreso a investire, un fattore vitale per la salute economica del Paese. L'aumento dei beni strumentali suggerisce fiducia negli ordini futuri e un rinnovato impegno nell'ammodernamento degli impianti.
Non solo il confronto mensile è positivo, ma l'analisi su base annua, al netto degli effetti di calendario, conferma il trend di espansione. Nel mese di novembre 2025, l'indice generale della produzione industriale Italia aumenta dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2024.
Questo dato assume particolare importanza poiché i giorni lavorativi sono rimasti invariati (20 giorni, come nel 2024).
Anche su base tendenziale, i motori trainanti restano i beni strumentali, il vero indicatore della propensione agli investimenti aziendali.
Le variazioni tendenziali per i raggruppamenti principali indicano infatti:
- i beni strumentali segnano un aumento del +3,3%;
- l’energia cresce del +2,0%;
- i beni intermedi sono in aumento dell’+1,0%;
- i beni di consumo, ciononostante, registrano una lieve flessione del -0,8%.
La performance settoriale chiave 2025 del comparto italiano si distingue per alcune nicchie di eccellenza. Alcuni segmenti specifici della produzione hanno mostrato una crescita a doppia cifra o quasi, superando nettamente la media nazionale.
I settori che hanno registrato gli incrementi tendenziali maggiori sono stati, in ordine di crescita:
- la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,7%);
- la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%);
- la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%).
Questi dati indicano che l'Italia continua a detenere un forte posizionamento nei settori ad alta specializzazione e ad alto valore aggiunto, come il farmaceutico e l'elettronica sofisticata. Questa specializzazione è essenziale per la crescita manifatturiera B2B in un contesto globale competitivo.
Però, non tutte le aree della manifattura hanno partecipato a questa ondata positiva. Alcuni comparti tradizionali hanno continuato a soffrire, registrando significative flessioni su base annua. Le contrazioni più ampie si riscontrano nella:
- fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,4%);
- fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,1%);
- fabbricazione di prodotti chimici (-2,9%).
Nel complesso, il mese di novembre 2025 ha riportato la produzione industriale italiana in territorio positivo. L'incremento è ampio e coinvolge quasi tutti i comparti. L’andamento congiunturale complessivo si mantiene favorevole anche nella media del trimestre settembre-novembre, un segnale rassicurante per l'economia dell’area euro e per le prospettive di investimento nel Belpaese.
L'indice su base annua, depurato dalle influenze di calendario, ha mostrato un chiaro segno di rialzo, sia a livello generale sia nei principali raggruppamenti industriali, fatta eccezione per i beni di consumo.
