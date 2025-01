Talenti tech: i profili più ricercati nel 2025 secondo Randstad Digital

Randstad Digital mira a connettere i migliori talenti con le opportunità del mondo ICT, offrendo servizi di ricerca, selezione, formazione e consulenza.

Ecco i 10 profili più richiesti per il 2025 secondo Randstad Digital:

1. Sviluppatore di software: questa figura progetta, sviluppa e testa applicazioni software e sistemi operativi. Deve conoscere linguaggi di programmazione come Java, Python o C#, strumenti di versioning come Git e metodologie Agile.

2. System Engineer: è responsabile della progettazione, implementazione e manutenzione di infrastrutture IT, garantendo prestazioni, sicurezza e scalabilità. Deve avere competenze in sistemi operativi come Windows e Linux, gestione di reti e virtualizzazione.

3. ERP Analyst: questo professionista analizza le esigenze aziendali per implementare e ottimizzare sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), come SAP, Oracle o Microsoft Dynamics. Deve avere capacità di analisi e comunicazione per interagire con tecnici e non tecnici.

4. IT Help Desk: fornisce supporto tecnico agli utenti, risolvendo problemi hardware e software. Ha ottime capacità di problem solving, conosce strumenti di ticketing e i principali sistemi operativi.

5. Cloud Specialist: progetta, implementa e gestisce infrastrutture cloud, garantendo sicurezza e ottimizzazione dei costi. Deve avere competenze su piattaforme cloud come AWS, Azure o Google Cloud e strumenti come Docker e Kubernetes.

6. Data Engineer: si occupa di progettare e mantenere pipeline per l'elaborazione e l'integrazione dei dati. È esperto di big data, ETL, database SQL e NoSQL e strumenti come Hadoop o Spark. Collabora con Data Scientist e analisti.

7. Machine Learning Engineer: progetta e ottimizza modelli di machine learning, integrandoli nei sistemi aziendali. Lavora con librerie come TensorFlow e PyTorch e ha competenze in matematica e statistica.

8. AI Developer: sviluppa applicazioni basate sull'intelligenza artificiale (AI), come chatbot o sistemi di riconoscimento visivo. È esperto in machine learning, NLP (Natural Language Processing) e visione artificiale, usando strumenti come OpenCV e spaCy.



9. Embedded Software Developer: progetta software per sistemi embedded, utilizzati nell'IoT, nell'automazione industriale e nell'elettronica di consumo. Deve conoscere linguaggi come C/C++ e sistemi operativi real-time (RTOS).

10. Data Scientist: analizza grandi volumi di dati per identificare tendenze e modelli strategici. È esperto in statistica, machine learning e strumenti come Python, R e SQL. Presenta le analisi attraverso dashboard, per supportare le decisioni aziendali.

Questi dieci profili rappresentano le figure professionali più ricercate nel panorama tecnologico attuale, sottolineando la crescente necessità di competenze specifiche nel settore digitale. La ricerca di talenti tech è diventata un tema centrale per le aziende che vogliono rimanere competitive, e questi dati evidenziano le aree in cui investire per il futuro.