Nuove regole USA sui chip per l'AI: Pechino reagisce

Il provvedimento prevede che le nazioni interessate, escludendo 18 alleati stretti degli USA, debbano richiedere un'autorizzazione specifica per l'importazione di questi chip. I centri dati che utilizzano AI dovranno inoltre rispettare parametri più rigorosi per poter accedere a queste tecnologie. Nvidia, colosso del settore, ha espresso perplessità, affermando che "queste regole non farebbero nulla per migliorare la sicurezza degli Stati Uniti".

L'elenco dei paesi esentati dalle nuove restrizioni comprende: Regno Unito, Taiwan, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Corea del Sud, Svezia e Paesi Bassi.

Curiosamente, nazioni come Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia e le Repubbliche Baltiche, pur essendo membri della NATO, non figurano tra i paesi esentati.

Queste restrizioni sono l'ultimo capitolo di una serie di misure adottate dagli Stati Uniti per limitare l'export di chip di ultima generazione verso la Cina, considerata un concorrente strategico nel campo dei semiconduttori. La Segretaria al Commercio Gina Raimondo ha dichiarato: "Gli Stati Uniti sono leader mondiali nell'AI, sia nello sviluppo dell'AI che nella progettazione di chip per l'AI, ed è fondamentale che continuino a esserlo".

Tuttavia, la decisione non è stata accolta positivamente da tutti. Il CEO della Semiconductor Industry Association, John Neuffer, ha espresso profonda delusione per come "un cambiamento di politica di questa portata e di questo impatto sia stato messo in atto in fretta e furia a pochi giorni dalla transizione presidenziale e senza alcun input significativo da parte dell'industria".

L'amministrazione entrante del presidente eletto Donald Trump avrà tempo 120 giorni per apportare eventuali modifiche. La mossa di Washington ha immediatamente suscitato una dura risposta da parte della Cina che la considera "un altro esempio della generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale e dell'abuso del controllo delle esportazioni, nonché una flagrante violazione delle norme internazionali multilaterali in materia economica e commerciale".



L'annuncio rafforza la narrazione di una crescente tensione nel commercio globale, con ripercussioni significative sull'industria tecnologica e, in particolare, su quella dell'AI.

In sintesi, gli Stati Uniti hanno inasprito le regole sull'esportazione dei chip per l'AI, suscitando immediate polemiche da parte di Cina e industria dei semiconduttori. La mossa, che mira a proteggere la leadership americana nel settore, ha creato divisioni tra le nazioni e innescato una escalation nel conflitto commerciale con Pechino.