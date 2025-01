Mercati calmi in attesa dei dati e degli utili, equity risk premium in negativo

Il rendimento del Treasury Note a dieci anni si mantiene stabile al 4,77%.

Una situazione anomala è emersa nei mercati: il premio per il rischio azionario, noto come equity risk premium, è scivolato in territorio negativo.

Oggi prende il via la stagione degli utili del quarto trimestre, con i risultati delle grandi banche statunitensi come JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo. Le azioni del settore hanno beneficiato nelle ultime settimane delle aspettative di una regolamentazione meno stringente da parte dell'amministrazione in carica e di una potenziale ripresa delle attività di M&A dopo anni di relativa debolezza. Gli analisti stimano una robusta crescita degli utili per il quarto trimestre, in particolare per le maggiori banche d'investimento: si prevede che gli utili per azione di JPMorgan aumenteranno del 35%, quelli di Bank of America del 113% e quelli di Goldman Sachs del 48%.

Barron’s evidenzia che l'S&P 500 dovrebbe registrare una crescita degli utili di circa l'8%, in linea con il terzo trimestre, sebbene le aziende tendano a superare le stime di un paio di punti. I ricavi dovrebbero aumentare del 5%. Durante la pubblicazione dei dati del terzo trimestre del 2024, i titoli si sono mossi in media del 5,3% il giorno dopo la pubblicazione dei risultati, un record nella nostra storia dei dati dal 2014, hanno scritto gli strateghi di BofA Securities. Questo trimestre, il mercato delle opzioni sta di nuovo prezzando grandi reazioni, con un movimento implicito medio del 4,7%, simile a quello previsto per gli utili del trimestre precedente.