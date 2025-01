La grande incertezza del 2025: tra tassi, Trump e tecnologia secondo Benetti di GAM Italia

L'economia americana sembrava aver iniziato il nuovo anno con solide basi. L’Institute for Supply Management ha riportato un aumento dell'indice dei servizi a 54 in dicembre, superando le aspettative di 53,3 e il 52,1 del mese precedente. Questo dato indica un’espansione nel settore. Anche il mercato del lavoro si è mostrato vivace con la creazione di 256.000 nuovi posti di lavoro in dicembre, un numero superiore alle previsioni di 155.000. Il tasso di disoccupazione si attesta al 4,1%. Questi numeri hanno portato a una revisione delle aspettative riguardo ai futuri tagli dei tassi di interesse.

La Fed, grazie al calo dell'inflazione, ha iniziato a ridurre i tassi per la prima volta dal 2022. Tuttavia, le promesse di Powell di contenere l'inflazione si scontrano con le politiche di Trump su tasse e dazi, oltre alle sue critiche verso la Fed stessa.

Trump ha sollecitato tagli dei tassi, una posizione che si contrappone all'indipendenza della banca centrale, come sostenuto dal suo presidente. Di conseguenza i prezzi dei futures sui Fed Funds non scontano più tagli dei tassi nei prossimi sei mesi, e il rendimento del Treasury decennale è salito al 4,7%.

Le politiche economiche di Trump, la cosiddetta “Maganomics”, aggiungono ulteriori incognite. Le sue dichiarazioni su temi come Panama e Groenlandia hanno creato preoccupazioni, specialmente in relazione alle rivendicazioni di Russia e Cina su Ucraina e Taiwan. Le politiche protezionistiche, con l'introduzione di nuovi dazi, potrebbero influenzare negativamente la crescita economica e limitare le azioni della Fed sui tassi d'interesse.

Un sondaggio del Financial Times mostra che oltre la metà degli economisti intervistati prevede un impatto negativo delle politiche di Trump, alcuni addirittura un “forte impatto negativo”, e solo un quinto si aspetta benefici.

Nonostante lo scetticismo degli economisti, gli analisti mostrano ottimismo, prevedendo una crescita degli utili del 15% per lo S&P 500 nel 2025, rispetto al 9% dell'anno precedente. Il Financial Times riporta che “i margini di profitto netto dovrebbero espandersi fino a raggiungere il livello più alto degli ultimi dieci anni”. È possibile che le azioni di Trump su dazi, tasse e immigrazione vengano calibrate, come già avvenuto durante il suo primo mandato, per cui sarà fondamentale valutare i fatti e non solo le dichiarazioni.

Il contesto internazionale, l'inflazione e le mosse di Trump sono le maggiori incognite del 2025, ma gli Stati Uniti mantengono solidi fondamentali economici, con una performance di Wall Street superiore ad altre aree, alimentata dalla crescita degli utili.



La fiducia degli investitori è sostenuta dalle aspettative sull'intelligenza artificiale (AI), ma è necessario considerare che basterebbe una stagione di utili al di sotto delle attese per interrompere questo ciclo positivo.

Il 2025 sarà un anno in cui gli investitori dovranno essere pragmatici e adattabili ai cambiamenti. Come suggerisce il detto “hedge your bets”, si raccomanda di diversificare gli investimenti in azioni, reddito fisso e credito. La parte corta della curva dei rendimenti offre rendimenti interessanti, mentre le banche centrali affrontano un'inflazione persistente. Le obbligazioni governative a più lunga scadenza registrano anch’esse rendimenti elevati e la curva dei rendimenti si è irripidita ai massimi da due anni e mezzo.

In sostanza, il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti dove la capacità di adattarsi e di valutare i rischi con attenzione sarà fondamentale per navigare l'incertezza.



Le politiche economiche di Trump e le mosse della Fed, unitamente al ruolo dell'AI, saranno fattori chiave per l'andamento dei mercati finanziari.