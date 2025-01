Investimenti in startup italiane: per EY c'è un potenziale inespresso

Questo evidenzia un potenziale inespresso e la necessità di un'accelerazione nel percorso di crescita.

Tra i principali round di investimento del 2024 spiccano i 143 milioni di euro raccolti da Bending Spoons e i 101 milioni di euro di Medical Microinstruments (MMI). I settori più attrattivi per gli investitori sono stati: Health & Life Science, Software & Digital Services, Technology & IoT, Fintech ed Energy & Recycling.

A livello geografico, il Nord Italia si conferma la regione più dinamica, con 857 milioni di euro investiti, soprattutto grazie alle performance di Lombardia e Piemonte. Segue il Centro Italia con 227 milioni di euro, trainato da Toscana e Lazio, mentre il Sud raccoglie 43 milioni di euro, con Abruzzo e Puglia in evidenza.

La Lombardia si distingue come regione più fertile per le startup, sia per numero di operazioni (111) che per capitali raccolti (il 62,1% del totale).

Secondo Marco Daviddi, di EY, "Superare per il quarto anno consecutivo la soglia del miliardo di euro è positivo, ma siamo in una fase di stabilità che richiede riflessioni". La diminuzione delle startup innovative, da 13.393 a fine 2023 a 12.842 nel terzo trimestre del 2024, e il lieve calo dei finanziamenti pre-seed ed early VC, sono segnali che non possono essere ignorati. Daviddi sottolinea l'importanza di concentrarsi su come supportare la crescita delle realtà innovative, facilitando la collaborazione con aziende, università e centri di ricerca, per trasformare il potenziale dell'ecosistema in progresso concreto e sostenibile.

Gianluca Galgano, sempre di EY, afferma che nel 2024 gli investimenti hanno raggiunto i 1.

127 milioni di euro, con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente e dell'11% del numero di round. Nonostante la stabilità del mercato italiano rispetto al rallentamento europeo, permangono criticità: le disparità geografiche e la concentrazione degli investimenti in round specifici. Galgano evidenzia la necessità di interventi mirati per supportare le startup in tutte le fasi del loro sviluppo e per rafforzare la posizione dell'Italia nel panorama internazionale. Il paese, infatti, continua a soffrire nel trattenere i talenti e nel trasformare l'innovazione in crescita economica, come dimostra l'assenza di nuovi unicorni italiani.

In sintesi, il mercato italiano del venture capital mostra una certa resilienza, ma necessita di interventi strutturali per superare le criticità esistenti, colmare il divario con gli altri paesi europei e trasformare il potenziale innovativo in sviluppo economico concreto.



I dati principali: gli investimenti totali nel 2024 sono stati 1.127 milioni di euro con un +7,5% rispetto al 2023, gli investimenti nel nord sono 857 milioni, nel centro 227 milioni e nel sud 43 milioni, la Lombardia ha ricevuto 62.1% del totale, Bending Spoons ha avuto un investimento di 143 milioni, Medical Microinstruments (MMI) ha avuto un investimento di 101 milioni, il numero di startup innovative è diminuito da 13.393 a 12.842 nel terzo trimestre del 2024.