Intelligenza artificiale e sicurezza informatica: cosa ci aspetta nel 2025?

Di conseguenza, si farà più attenzione a come i grandi modelli linguistici (LLM) alimentano i sistemi di AI, e i CISO dovranno assicurarsi che ci sia una corretta produzione e protezione.

Il ruolo del CISO nel 2025 subirà delle modifiche. Alcuni CISO avranno maggiori responsabilità, mentre altri vedranno le loro funzioni divise. Ormai presenti nei consigli di amministrazione, i CISO sono responsabili di discutere e valutare gli aspetti legati alla sicurezza informatica a livello manageriale. Tuttavia, si verifica sempre più spesso la suddivisione delle loro mansioni a causa della loro complessità. Sebbene non si tratti di una tendenza generalizzata, alcuni stanno separando le responsabilità tra architettura IT, difesa dalle minacce e risposta agli incidenti, da un lato, e governance, rischio e conformità (GRC), dall'altro.

Questa divisione, però, può portare a una frammentazione delle responsabilità, specialmente in caso di problemi.

Nel mercato della sicurezza informatica, ci sarà sempre più interesse verso le piattaforme e meno verso le singole soluzioni. Molte aziende di sicurezza saranno finanziate da società di private equity, ma l'adozione di soluzioni specifiche, apparentemente più efficaci, diminuirà. Le aziende che hanno acquistato tecnologie per testarle, infatti, hanno budget e risorse limitate e devono affrontare problemi di costi, complessità e mancanza di integrazione. I dipendenti si sentono frustrati nel dover apprendere nuove tecnologie, quindi le aziende preferiranno adottare piattaforme complete invece di strumenti isolati.

In un contesto in cui il mercato del lavoro è in evoluzione, i professionisti della sicurezza saranno più propensi a cambiare lavoro. I CISO avranno difficoltà ad attrarre e trattenere talenti e si affideranno sempre più spesso a partner esterni.

Questo richiederà un ambiente più semplice per l'integrazione di questi partner. Per questo, sarà necessario distinguere tra competenze fondamentali, che non si possono delegare, e conoscenze comuni, che possono essere affidate ad altri.

In sintesi, nel 2025 vedremo un'accelerazione dell'impatto dell'AI nel business, con i CISO al centro dell'attenzione, chiamati a valutare rischi e benefici e ad assicurare che l'uso dell'AI sia corretto. I CISO avranno ruoli più ampi e complessi, con alcune funzioni che verranno suddivise per alleggerire il carico. Si preferiranno soluzioni complete a piattaforme singole. La difficoltà ad attrarre talenti spingerà a cercare competenze esterne tramite partnership. Tutto questo contribuirà a un panorama della sicurezza informatica in continua evoluzione.