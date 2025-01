Inquinamento urbano: un problema persistente nell'Ue secondo la Corte dei Conti europea

Circa tre quarti dei cittadini dell'UE vivono in aree urbane e sono quindi particolarmente esposti all'inquinamento atmosferico e acustico. L'inquinamento atmosferico causa almeno 250.000 decessi ogni anno in Europa, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'esposizione prolungata a livelli eccessivi di rumore, invece, può provocare disturbi del sonno, ansia, deterioramento cognitivo e problemi di salute mentale, con conseguenti 48.000 nuovi casi di malattie cardiache e 12.000 morti premature annualmente.

L'Unione Europea ha introdotto norme per proteggere i suoi 450 milioni di cittadini. La Commissione Europea ha stanziato 46,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e 185,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, al fine di sostenere gli obiettivi di aria pulita. Nonostante ciò, come affermato da Klaus-Heiner Lehne, membro dell'ECA responsabile dell'audit, "sarebbe un grave errore accontentarsi dei risultati finora raggiunti.



L'UE e i suoi Stati membri devono rendersi conto che obiettivi ambiziosi richiedono un maggiore impegno."

I revisori riconoscono dei miglioramenti nella qualità dell'aria, ma segnalano che l'inquinamento atmosferico, in particolare la concentrazione di biossido di azoto (NO2) dovuto a veicoli come auto e camion, rimane un problema significativo. Nel 2022, ben dieci stati membri superavano ancora il limite imposto dall'UE per il biossido di azoto. Con l'arrivo di standard più severi sulla qualità dell'aria, le città dell'Unione Europea dovranno intensificare gli sforzi per allinearsi alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L'inquinamento acustico è un altro aspetto critico, spesso sottovalutato. L'ECA sottolinea come sia complesso valutare i progressi nella riduzione di questo tipo di inquinamento.

La maggior parte degli Stati membri presenta lacune nel monitoraggio del rumore, rendendo difficile stabilire una tendenza precisa. Secondo i dati attuali, sembra improbabile raggiungere l'obiettivo di inquinamento acustico zero entro il 2030, che prevedeva una riduzione del 30% delle persone danneggiate dal rumore dei trasporti. Le stime indicano una possibile riduzione del 19% nella migliore delle ipotesi, ma, nello scenario peggiore, si potrebbe persino registrare un aumento del 3% entro il 2030.

Le città faticano ad affrontare efficacemente l'inquinamento atmosferico e acustico. Tra le ragioni, si annoverano lo scarso coordinamento tra le autorità, l'inefficacia delle misure adottate e la resistenza della popolazione. Per esempio, le zone verdi, pensate per favorire pedoni e ciclisti, hanno dimostrato di peggiorare la qualità dell'aria e i livelli di rumore nelle strade circostanti.



Analogamente, le zone a basse emissioni, mirate a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, si scontrano con difficoltà legali e resistenze locali, come nel caso di Barcellona e Cracovia, dove i tentativi di introdurle hanno subito ridimensionamenti o ritardi.

La Corte dei Conti Europea ha anche segnalato che la procedura di infrazione della Commissione Europea, volta a garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di inquinamento, risulta lunga e non sempre efficace nel convincere le città ad applicare le regole.

In sintesi, nonostante i progressi compiuti, l'inquinamento urbano resta un problema serio e diffuso nell'UE. L'inquinamento atmosferico e acustico continuano a minacciare la salute dei cittadini, e le città devono intensificare i loro sforzi per rispettare gli standard dell'Unione Europea e le raccomandazioni dell'OMS.



Questo è fondamentale per garantire un ambiente più sano per tutti.