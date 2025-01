Inflazione nel Regno Unito: un calo inatteso a dicembre 2024

Si tratta del livello più basso registrato da marzo 2022, mentre l'inflazione dei beni ha visto un leggero aumento nel corso del mese.

Questo calo dell'inflazione arriva in un momento opportuno sia per la Banca d'Inghilterra che per il governo. Con una crescita economica del Regno Unito che ha subito un rallentamento alla fine dell'anno, la notizia che l'inflazione dei servizi si sia finalmente raffreddata è un segnale positivo.

I titoli di stato del Regno Unito hanno subito perdite nelle recenti vendite sui mercati, pertanto un'indicazione che l'inflazione fosse in continua crescita avrebbe esercitato pressione sul governo affinché prendesse provvedimenti.

Nonostante permangano alcune pressioni, in particolare alla luce del bilancio autunnale, questo potrebbe rappresentare il via libera di cui il comitato di politica monetaria necessita per riavviare il ciclo di riduzione dei tassi.

Quindi, riepilogando, l'inflazione dei prezzi al consumo a dicembre ha registrato un inaspettato calo, un'ottima notizia per la Banca d'Inghilterra e per il governo, con il settore dei servizi che ha contribuito in modo determinante al raffreddamento dell'inflazione, anche se permangono alcune pressioni.