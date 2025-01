Guerre, disinformazione e clima: i rischi globali in aumento secondo il World Economic Forum

Le tensioni geopolitiche, in particolare i conflitti armati, sono al primo posto tra le preoccupazioni. "La paura e l’incertezza offuscano le prospettive in varie parti del mondo, tra cui l’Ucraina, il Medio Oriente e il Sudan", afferma Saadia Zahidi, direttore generale del WEF, aggiungendo che le istituzioni internazionali faticano a trovare soluzioni efficaci. La disinformazione, alimentata dall'AI generativa, è un'altra grande fonte di preoccupazione, capace di creare notizie false a grande velocità. Inoltre, i rischi ambientali, come il cambiamento climatico, sono sempre più evidenti e urgenti.

Il rapporto si basa sulle opinioni di oltre 900 esperti globali. Ne emerge che quasi due terzi degli intervistati si aspetta un panorama globale turbolento entro il 2035, a causa dell’intensificarsi dei problemi ambientali, tecnologici e sociali.

Più della metà prevede instabilità già nei prossimi due anni, segno della crescente difficoltà di cooperazione internazionale. Anche i rischi sociali, come la disuguaglianza, e la crescente attività economica illecita sono fonte di grande preoccupazione. Tutti e 33 i rischi individuati nel report, aumentano di gravità nel lungo periodo, secondo gli intervistati.

Mirek Dušek, Managing Director del World Economic Forum, ha commentato: "Le crescenti tensioni geopolitiche, l’erosione della fiducia globale e la crisi climatica stanno mettendo a dura prova il sistema globale come mai prima d’ora".

Ecco una sintesi dei principali rischi globali:

Conflitti armati Disinformazione Eventi meteorologici estremi Polarizzazione sociale Attività economiche illecite

Il Global Risks Report 2025 dipinge un futuro dove i rischi globali aumentano e richiedono un'azione immediata e una maggiore collaborazione internazionale.

Secondo gli esperti, la posta in gioco è molto alta, ma non è ancora troppo tardi per agire e trovare soluzioni innovative per affrontare le sfide del nostro tempo. Il report, basato sulle opinioni di 900 leader mondiali, mette in luce un quadro preoccupante, con un futuro che si preannuncia turbolento, ma al tempo stesso stimola la necessità di risposte urgenti per affrontare le crisi e i rischi crescenti nel mondo.

La disinformazione è un rischio primario a breve e medio termine che minaccia società e sistemi, la sua diffusione è agevolata dall'AI generativa che crea notizie false. Ma non è l'unica minaccia, i rischi ambientali e sociali sono in costante crescita e richiedono un intervento immediato per un futuro più stabile e sicuro.