Emissioni: l’Italia in ritardo nonostante gli sforzi

I settori hard-to-abate, come i trasporti pesanti e alcune industrie (siderurgia, chimica, ceramica, carta, vetro e cemento), rappresentano una sfida complessa. Le loro caratteristiche tecniche e operative limitano l'efficacia delle soluzioni tradizionali come l'elettrificazione e l'uso di rinnovabili. Per questi settori, sono necessari investimenti in tecnologie specifiche per la decarbonizzazione.

Il secondo Zero Carbon Technology Pathways Report, redatto dall'Energy&Strategy del Politecnico di Milano, si concentra proprio su cemento e trasporto pesante su gomma, settori molto impattati dalle normative future. "Le emissioni dei settori hard-to-abate non sono poche", ha affermato Vittorio Chiesa, direttore di E&S. Secondo l'European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), questi settori sono responsabili dell'11% delle emissioni italiane e del 13% di quelle europee nel 2023.

Il trasporto pesante, aereo e marittimo, incide per l'8% delle emissioni di CO2. Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S, ha sottolineato che senza un'azione decisa su questi settori, sarà impossibile raggiungere gli obiettivi di riduzione fissati dall'UE per il 2030 e il 2050. Infatti, il sistema EU ETS ha aumentato il target di riduzione rispetto al 2005 dal -43% all'attuale -62%, con l'aggiunta del sistema ETS 2 per le emissioni da combustibili nei trasporti e nel settore residenziale.

Il nuovo regolamento sulle emissioni dei mezzi pesanti, la RED III e il Decreto Biocarburanti in Italia, impongono un'accelerazione agli operatori e ai decisori politici. Tuttavia, le risorse disponibili sono insufficienti. Ad esempio, per la cattura di CO2 nel settore del cemento, si stimano tra i 3,6 e i 6,8 miliardi di euro necessari entro il 2050, mentre l'European Innovation Fund ha stanziato solo 164 milioni di euro per l'Italia.

La decarbonizzazione del trasporto merci su strada si può ottenere con carburanti sostenibili per i camion tradizionali o con veicoli elettrici. L'analisi del TCO (Total Cost of Ownership) mostra che il diesel fossile ha un costo di 0,65 €/km. I veicoli elettrici (BET) salgono a 1,02 €/km, mentre quelli a idrogeno (FCEV) arrivano a 2,47 €/km. Le soluzioni HVO e BIO-GNL sono simili al diesel. Il costo dei veicoli elettrici è influenzato notevolmente dal costo iniziale (capex), che incide per il 43% nel caso di 400 km/giorno e 28% per 600 km/giorno. L'aumento dei costi per la ricarica pubblica oltre i 400 km/giorno e il costo dell'idrogeno verde sono altri fattori rilevanti. L'implementazione di politiche a sostegno dei veicoli a zero emissioni e la rimozione dei pedaggi autostradali potrebbero migliorare la situazione. Anche se il costo dei veicoli elettrici potrebbe raggiungere la parità con quelli a HVO, l'elevato costo iniziale resta una barriera.



In Italia, la quota di mercato delle alimentazioni alternative è marginale (2% nel 2023) e il parco circolante è prevalentemente diesel. Tra le barriere alla diffusione dei truck alternativi troviamo incertezze normative, costi elevati, mancanza di incentivi e carenze infrastrutturali. L'acquisto di mezzi elettrici al 50% delle immatricolazioni entro il 2030 richiederebbe 1,7 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi.

Per quanto riguarda il cemento, le emissioni di CO2 derivano dalla calcinazione (48%), dall'uso di combustibili (25%), dall'approvvigionamento materie prime (23%) e dal consumo di energia elettrica (4%). Le leve di decarbonizzazione includono l'efficienza di processo, l'uso di combustibili a minore impatto, la sostituzione delle materie prime e, soprattutto, la cattura della CO2. La CCS, però, non è economicamente sostenibile senza un adeguato supporto: i costi di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2 porterebbero a un aumento del costo del cemento del 150-230%.



Anche senza trasporto e stoccaggio, la cattura solleva dubbi sulla sostenibilità economica e sulla domanda di mercato. In Italia, non ci sono impianti di cattura di CO2 su scala industriale. Il costo elevato e la mancanza di un quadro strategico sono i principali ostacoli, e il CBAM non è percepito come una reale protezione per la competitività degli operatori europei. Solo per la cattura di CO2, sono necessari tra i 3,6 e i 6,8 miliardi di euro di investimenti entro il 2050.

Il divario tra le soluzioni per la decarbonizzazione e la loro effettiva applicazione richiede un cambio di passo, sia a livello europeo che italiano. Gli strumenti attuali, sebbene coerenti, sono insufficienti in termini di risorse. L'European Innovation Fund, ad esempio, ha destinato 7,42 miliardi di euro ai Paesi europei, di cui il 54% ai settori hard-to-abate, ma solo il 2% dei fondi è associato a progetti italiani.



Il confronto tra i 164 milioni di euro per i progetti italiani e i 3,6-6,8 miliardi necessari per la sola cattura di CO2 nel cemento mostra la limitatezza delle misure e le difficoltà degli operatori italiani ad accedere ai bandi. Anche per il trasporto pesante, l'incentivo "Camion Green" con 25 milioni di euro è insufficiente rispetto agli investimenti necessari (1,7 miliardi di euro entro il 2030 per raggiungere i target europei).

In sintesi, il percorso verso la decarbonizzazione in Italia è intrapreso ma ancora troppo lento e con un divario notevole rispetto all'Europa, i settori hard-to-abate necessitano di un cambio di passo per raggiungere gli obiettivi europei, le soluzioni tecnologiche ci sono ma la loro applicazione è difficile per i costi elevati e per la mancanza di risorse adeguate.

