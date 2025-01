Carburanti alle stelle: l'agroalimentare italiano in affanno, persi circa 9 miliardi di euro

Il rincaro dei carburanti è un problema cruciale per l'agroalimentare, perché incide direttamente sui costi di trasporto e sulla competitività delle aziende. Il trasporto, infatti, è un anello fondamentale della filiera. I recenti aumenti hanno fatto lievitare i costi: per esempio, il trasporto su strada di alimenti e bevande costa circa 140 euro a tonnellata, il doppio rispetto al trasporto ferroviario (67 euro a tonnellata) e cinque volte rispetto a quello aereo. Questo rende il trasporto su gomma particolarmente oneroso, aggravando le difficoltà di un settore caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti e dalla presenza di numerose piccole e medie imprese (PMI) distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il settore agroalimentare, che nel 2024 ha registrato un record di esportazioni pari a circa 70 miliardi di euro, dipende fortemente da una logistica efficiente.

I prodotti freschi, come frutta, verdura e latticini, devono arrivare velocemente sui mercati esteri. L'aumento dei costi di trasporto riduce i margini di profitto delle aziende, rendendo più difficile mantenere prezzi competitivi, soprattutto a livello internazionale. Inoltre, un sistema logistico inefficiente causa spesso ritardi, costi extra e una perdita di valore dei prodotti, che arrivano meno freschi ai consumatori, danneggiando la reputazione e l'affidabilità delle aziende.

La logistica nel settore agroalimentare è ulteriormente complicata da un divario infrastrutturale che penalizza l'Italia rispetto ad altri paesi europei. Le aziende italiane si trovano a operare con una rete di trasporti sbilanciata verso la strada, mentre modalità più efficienti come il trasporto ferroviario sono sottoutilizzate. Questo squilibrio, combinato con i costi elevati dei carburanti, genera un circolo vizioso che danneggia i bilanci delle imprese e ne riduce la competitività.

Secondo un'analisi del Centro Studi Divulga, citata da Coldiretti, l'inefficienza logistica e l'aumento dei prezzi del carburante hanno un costo significativo per l'agroalimentare italiano, con perdite annue stimate intorno ai 9 miliardi di euro, ovvero circa il 10% delle perdite complessive per l'economia italiana. Le PMI, più vulnerabili a questi cambiamenti, sono maggiormente esposte al rischio di fallimento. Infatti, a differenza delle grandi aziende che possono permettersi strategie di approvvigionamento e distribuzione più flessibili, le piccole e medie imprese non sempre hanno le risorse necessarie per adattarsi velocemente.

Per affrontare questa sfida, Coldiretti suggerisce di puntare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sfruttando le risorse disponibili per modernizzare le infrastrutture.



Un'ottimizzazione della logistica, con un focus sul potenziamento della rete ferroviaria e lo sviluppo di soluzioni intermodali, potrebbe essere la chiave di svolta per le aziende del settore. L'utilizzo delle opportunità del PNRR potrebbe ridurre i costi di trasporto e migliorare l'efficienza, favorendo un'evoluzione sostenibile della filiera produttiva. A questo, si aggiungono altre strategie, come la digitalizzazione della logistica, per ottimizzare i flussi e ridurre sprechi. La combinazione di diverse modalità di trasporto con soluzioni digitali avanzate potrebbe essere fondamentale per riequilibrare un sistema che attualmente penalizza eccessivamente le imprese italiane.

