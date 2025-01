Blackrock, utili in crescita e patrimonio da record: ecco cosa è successo

Questo incremento è stato favorito dall'andamento positivo del mercato azionario statunitense, innescato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre, con gli investitori che puntavano su una riduzione delle tasse societarie e sulla deregolamentazione.

I risultati del quarto trimestre hanno chiuso un anno di successi per BlackRock, che ha rafforzato la sua posizione nei mercati privati in rapida espansione. La società ha investito circa 25 miliardi di dollari nell'acquisto del fondo di investimento infrastrutturale Global Infrastructure Partners e nell'attività di credito privato HPS Investment Partners. Il ceo Larry Fink ha dichiarato: "Per molte aziende, i periodi di M&A contribuiscono a una pausa nell'interazione con i clienti. In BlackRock, i clienti stanno invece accogliendo e premiando la nostra strategia.



L'utile netto è aumentato a 1,67 miliardi di dollari, pari a 10,63 dollari per azione, nei tre mesi conclusi il 31 dicembre, rispetto agli 1,38 miliardi di dollari, o 9,15 dollari per azione, dell'anno precedente. BlackRock ha registrato afflussi netti a lungo termine pari a 201 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Gli afflussi netti totali hanno raggiunto i 281,4 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 95,6 miliardi di dollari di un anno fa. La maggior parte di questi afflussi a lungo termine, ovvero 142,6 miliardi di dollari, sono confluiti negli exchange-traded funds (ETF). I clienti hanno investito 23,8 miliardi di dollari nei prodotti a reddito fisso di BlackRock.

L'andamento del patrimonio gestito dipende da due fattori principali: la performance degli investimenti e i flussi di denaro in entrata e in uscita dai fondi.

L'indice di riferimento S&P 500 ha guadagnato il 2,1% nel quarto trimestre, chiudendo l'anno con un rialzo del 23,3%, segnando il secondo anno consecutivo di guadagni superiori al 20%. A livello globale, l'indice MSCI è sceso dell'1,2% nel quarto trimestre, ma ha concluso il 2024 con un aumento del 15,7%, segnando anch'esso il secondo anno consecutivo di guadagni.

BlackRock ha quindi consolidato la sua posizione di leader nella gestione patrimoniale, beneficiando di condizioni di mercato favorevoli e di una strategia di acquisizioni mirate. I risultati finanziari testimoniano la capacità della società di attrarre nuovi investimenti e di generare valore per i propri clienti.