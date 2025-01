BlackRock: un tesoro da 11600 miliardi di dollari e chiusura del quarto trimestre da record

L'impennata degli asset è stata in gran parte dovuta al rally del mercato azionario statunitense dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. Gli investitori, infatti, hanno scommesso su una riduzione delle tasse societarie e sulla deregolamentazione. I risultati trimestrali di BlackRock hanno sancito un anno eccezionale per la società, che ha continuato a rafforzare la sua posizione nei mercati privati in rapida espansione. A tal fine, nel corso dell'anno precedente, ha investito circa 25 miliardi di dollari nel fondo di investimenti infrastrutturali Global Infrastructure Partners e nell'attività di credito privato HPS Investment Partners.

Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato, Larry Fink, "per molte aziende, i periodi di fusioni e acquisizioni contribuiscono a una pausa nel coinvolgimento dei clienti.



In BlackRock, invece, i clienti stanno abbracciando e premiando la nostra strategia". L'utile netto è salito a 1,67 miliardi di dollari, ovvero 10,63 dollari per azione, nei tre mesi terminati il 31 dicembre, rispetto a 1,38 miliardi di dollari, ovvero 9,15 dollari per azione, dell'anno precedente. BlackRock ha registrato 201 miliardi di dollari di afflussi netti a lungo termine nel quarto trimestre. Gli afflussi netti totali hanno raggiunto i 281,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 95,6 miliardi di dollari dell'anno precedente.

La maggior parte degli afflussi a lungo termine, pari a 142,6 miliardi di dollari, è stata assorbita dai fondi negoziati in borsa (ETF). I clienti hanno investito 23,8 miliardi di dollari nei prodotti a reddito fisso di BlackRock. Gli asset gestiti da BlackRock dipendono principalmente da due fattori: l'andamento degli investimenti e i flussi di denaro in entrata e in uscita dai fondi.

L'indice di riferimento S&P 500 ha guadagnato il 2,1% nel quarto trimestre, chiudendo l'anno con un aumento del 23,3%, segnando il secondo anno consecutivo di guadagni superiori al 20%. Anche l'indice MSCI dei titoli azionari a livello globale ha chiuso l'anno con un guadagno, seppur più contenuto, del 15,7%.

In sintesi, il colosso BlackRock ha concluso un anno di grande successo, grazie a risultati finanziari eccezionali e ad una strategia di crescita solida che ha attirato un enorme afflusso di capitali.