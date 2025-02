Ma cosa significa tutto questo? Alcuni analisti interpretano questa mossa come una strategia del governo italiano per proteggere Tim dalle mire di potenziali acquirenti. Nelle ultime settimane, infatti, si sono intensificate le voci di un interessamento da parte di Iliad, la compagnia telefonica del magnate francese Xavier Niel, e del fondo di investimento britannico CVC Capital Partners. L'operazione, se confermata, potrebbe quindi rappresentare un tentativo di blindare Tim, mantenendo il controllo della società in mani italiane. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi e le reazioni del mercato di fronte a questa mossa strategica. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte per avere un quadro più chiaro della situazione.