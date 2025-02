Più azionario per rilanciare l'Italia e l'Europa: l'appello di Assiom Forex

Il problema principale, secondo il presidente, è che "siamo un'economia del debito", motivo per cui ci sono voluti 15 anni per superare la crisi finanziaria. Nonostante ciò, i mercati azionari hanno registrato performance eccellenti negli ultimi due anni. L'indice S&P 500 ha segnato i migliori due anni consecutivi del millennio. Anche gli indici europei hanno fatto bene, in particolare il settore bancario, che ha ritrovato valori pre-crisi del 2011/2012. Tuttavia, Mocio ha evidenziato un divario significativo tra Europa e USA in termini di crescita e competitività. Questo divario ha portato molti economisti a parlare di "US Exceptionalism" e "European Pessimism". Attualmente, sui conti correnti europei giacciono 35.000 miliardi di euro in liquidità, che non generano alcun rendimento e rischiano di alimentare il debito o di finire nelle borse statunitensi.

In Italia, secondo il presidente di Assiom Forex, manca una cultura che valorizzi il capitale di rischio. Negli USA, invece, le principali società tecnologiche, le cosiddette "Magnifiche 7", sono state finanziate fin dalla loro nascita da capitali privati. Queste aziende rappresentano un terzo della capitalizzazione di mercato statunitense. Negli ultimi 25 anni, il valore della capitalizzazione delle borse mondiali è quadruplicato, raggiungendo gli 80 trilioni di dollari. Le borse americane rappresentano i due terzi di questo totale, mentre quelle europee solo il 15%. In Europa si osserva una tendenza preoccupante: acquisizioni, fusioni e delisting superano di gran lunga i nuovi collocamenti. Tra il 2015 e il 2022, oltre 1.000 società sono state cancellate dai principali listini europei. Mocio ha concluso il suo intervento ribadendo l'impegno di Assiom Forex a rendere i mercati finanziari più efficienti e sicuri, per famiglie, imprese, risparmiatori e investitori italiani ed europei.

Nel primo mese dell’anno, gli investitori hanno investito 28,8 miliardi di euro in Etf in Europa. Inoltre, per la prima volta, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ha esercitato i poteri previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di cripto-assets (Micar).