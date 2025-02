Panetta (Banca d'Italia): dazi USA, rischio frenata PIL mondiale

"Se i dazi annunciati venissero attuati e seguiti da ritorsioni, la crescita del PIL globale potrebbe ridursi dell'1,5%", ha avvertito il Governatore. L'impatto sull'economia statunitense potrebbe superare i 2 punti percentuali, mentre per l'area euro le conseguenze sarebbero più contenute, intorno allo 0,5%, con Germania e Italia particolarmente esposte a causa della loro forte vocazione all'export. Panetta ha poi ricordato come, storicamente, le guerre commerciali abbiano danneggiato la crescita economica, anche per i paesi che le hanno avviate. I dazi, inoltre, non garantiscono una riduzione del disavanzo delle partite correnti. Se ciò accadesse, si verificherebbe una riduzione dell'afflusso di capitali verso il paese che impone i dazi, portando ad aggiustamenti come un aumento del risparmio interno o una diminuzione degli investimenti.

È possibile, secondo il Governatore, che l'amministrazione statunitense stia usando l'annuncio dei dazi come strumento negoziale per ridefinire i rapporti economici e politici con altre nazioni. Questa strategia, però, potrebbe sfuggire di mano, in un contesto globale già segnato da tensioni geopolitiche, commerciali e belliche, generando effetti indesiderati e aggravando le tensioni esistenti. "Soluzioni negoziali basate sulla cooperazione sono necessarie per evitare una spirale di conflitti che minaccerebbe la stabilità globale", ha concluso Panetta.