Offerta di Musk da 97 miliardi di dollari per OpenAI respinta: cosa succede ora?

L'obiettivo di OpenAI è attirare maggiori capitali e rimanere all'avanguardia nella competizione nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). "OpenAI non è in vendita e il consiglio di amministrazione ha respinto all'unanimità l'ultimo tentativo del signor Musk di ostacolare la concorrenza. Qualsiasi potenziale riorganizzazione di OpenAI rafforzerà la nostra no-profit e la sua missione di garantire che l'AGI (Artificial General Intelligence) porti benefici a tutta l'umanità", ha dichiarato il presidente di OpenAI, Bret Taylor, a nome del consiglio di amministrazione tramite un post su X. L'avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha risposto con una dichiarazione in cui afferma che OpenAI sta mettendo in vendita il controllo dell'impresa a scopo di lucro e che questa mossa "arricchirà alcuni membri del consiglio piuttosto che l'ente benefico".

A fine dicembre, OpenAI aveva delineato i piani per rinnovare la sua struttura, annunciando la creazione di una società di pubblica utilità per facilitare la raccolta di maggiori capitali e rimuovere le restrizioni imposte alla startup dalla sua attuale società madre senza scopo di lucro. In risposta all'offerta del consorzio, Altman aveva precedentemente pubblicato un laconico "no grazie" su X, al quale Musk aveva replicato con l'appellativo di "imbroglione". Successivamente, Altman ha dichiarato al sito di notizie Axios che OpenAI non era in vendita. In un documento depositato in tribunale, gli avvocati di Musk hanno affermato che il consorzio, che include la startup di AI di Musk, xAI, ritirerà la sua offerta per la parte no-profit di OpenAI se quest'ultima abbandonerà i piani di diventare un'entità a scopo di lucro.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI, attraverso una lettera firmata da William Savitt, avvocato che rappresenta la società, e inviata a Toberoff, ha dichiarato: "Due giorni fa, avete depositato un atto in tribunale aggiungendo nuove condizioni materiali alla proposta. Di conseguenza, ora è evidente che la 'offerta' tanto pubblicizzata dai vostri clienti non è affatto un'offerta". Tra gli altri investitori del consorzio figurano Valor Equity Partners, Baron Capital e l'agente di Hollywood Ari Emanuel. Il rapporto tra Altman e Musk è teso da anni. Dopo l'uscita di Musk da OpenAI nel 2019, la società ha creato una divisione a scopo di lucro che ha attirato miliardi di dollari di finanziamenti. Ciò ha scatenato accuse da parte di Musk, secondo cui la startup avrebbe violato la sua missione originale anteponendo il profitto al bene pubblico.



Musk ha citato in giudizio Altman, OpenAI e il suo principale sostenitore, Microsoft, nell'agosto dello scorso anno per presunta violazione del contratto. A novembre, Musk ha chiesto a un tribunale federale un'ingiunzione preliminare per impedire a OpenAI di passare a una struttura a scopo di lucro.