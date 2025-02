Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): l'Italia guida la riscossa finanziaria post-crisi delle banche europpe

Questa affermazione sottolinea come le banche dei paesi un tempo etichettati come PIGS (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) stiano guadagnando terreno nel mercato finanziario europeo. In particolare, il settore bancario italiano sembra aver superato le difficoltà degli anni passati e si posiziona ora tra i leader del continente. La leadership italiana nel settore bancario europeo è un dato di fatto, ma quali sono le banche che occupano le prime posizioni? Analizzando la capitalizzazione di Borsa, si scopre che ai primi posti spiccano due istituti italiani, affiancati da due banche spagnole e una francese. Assente, invece, qualsiasi rappresentante tedesco, olandese o di altri paesi considerati tradizionalmente più solidi dal punto di vista finanziario. Questo ribaltamento degli equilibri è ancora più evidente se si considera la presenza di istituti stranieri nel nostro paese.

"In Italia, oltre alle due banche italiane che fanno parte dei primi cinque posti, sono presenti in forze - con varie controllate locali - anche due grandi banche francesi e le maggiori banche di Spagna di Germania. È una situazione che non si presenta in nessun altro dei grandi paesi dell'Eurozona", ha aggiunto Gros-Pietro. Secondo il presidente di Intesa Sanpaolo, l'Italia si distingue come il mercato bancario più dinamico e aperto alla competizione. Le banche e l'industria finanziaria italiana hanno dimostrato una notevole capacità di ripresa, superando una crisi finanziaria devastante, il trauma della pandemia di Covid-19 e le conseguenze della guerra in Ucraina. Guardando al futuro, Gros-Pietro ha sottolineato l'importanza di investire nella transizione ecologica e di affrontare le emergenze globali. In questo contesto, gli operatori finanziari possono svolgere un ruolo fondamentale nel supportare gli investimenti necessari per superare le sfide del futuro.

In conclusione, l'ascesa delle banche italiane e spagnole ai vertici del settore bancario europeo rappresenta un segnale di cambiamento e di resilienza. L'Italia, in particolare, si conferma come un mercato dinamico e competitivo, capace di attrarre investimenti e di superare le difficoltà.