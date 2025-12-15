Solo il 23% dei meeting funziona: perché l'AI non decolla nelle aziende italiane



Lo studio suggerisce la necessità di un intervento immediato su quattro fronti principali: l'efficienza procedurale, la cultura organizzativa, la formazione specifica e l'integrazione della tecnologia AI. I dati raccolti evidenziano un bisogno impellente di strumenti più moderni e modalità di collaborazione decisamente più snelle. In media, un lavoratore italiano partecipa a circa una riunione al giorno, in presenza o a distanza. Il 77% dei professionisti tiene dalle 1 alle 5 riunioni settimanali. Le video call sono ormai una prassi consolidata: il 49% vi partecipa almeno una volta a settimana e il 19% lo fa quotidianamente. Eppure, questa frequenza elevata si scontra con una produttività knowledge workers italiani percepita come scarsa. Solo il 23% delle riunioni è ritenuto veramente efficace dai partecipanti. Questo è un chiaro segnale che il tempo speso in meeting non è allineato con i risultati attesi. Interessanti sono le differenze che emergono nella percezione di uomini e donne. Se il 24% degli uomini ritiene che ci siano troppe riunioni e che siano eccessivamente lunghe, le donne (22%) lamentano invece che siano troppo poche o che, in generale, ci sia poco confronto effettivo.



Queste divergenze aprono una riflessione sulle dinamiche di collaborazione interna ai team. La richiesta di un miglioramento è unanime. Il 45% dei lavoratori aspira a riunioni più efficaci, orientate a soluzioni e risultati concreti. Il 31% esige incontri meglio strutturati e preparati. Le riunioni, pur essendo un momento cruciale, non riescono ancora a fornire la qualità adeguata. L'AI per meeting aziendali in Italia è ancora sottoutilizzata: un'opportunità strategica ignorata. Nonostante l'enorme attenzione mediatica sull'intelligenza artificiale, la maggioranza dei lavoratori italiani (il 56%) non sfrutta strumenti basati sull'AI per preparare o gestire i propri incontri. Per coloro che li adottano, l'impiego risulta frammentato e privo di una strategia coesa:

- Il 15% utilizza l'AI per redigere documenti preparatori;

- Il 15% la sfrutta per generare spunti creativi;

- Il 15% ricorre a servizi di registrazione e trascrizione automatica. Questo scenario suggerisce un paradosso: l'esigenza di innovazione è riconosciuta, ma la maggioranza non considera l'AI una soluzione matura capace di incrementare l'efficacia riunioni aziendali.



A livello culturale e organizzativo, emergono due segnali di allarme. In primo luogo, i lavoratori, che sono mediamente istruiti, dichiarano un forte bisogno di formazione sui metodi, gli strumenti e le buone pratiche per rendere i meeting produttivi, soprattutto con il supporto dell'AI. In secondo luogo, le aziende, in particolare le PMI, incontrano difficoltà nell'implementare processi innovativi. Questo è spesso dovuto ai timori legati alla sicurezza informatica e alla condivisione di documenti riservati su piattaforme AI. Questa "incompiutezza" organizzativa fa sì che l'intelligenza artificiale sia percepita come utile solo in modo parziale, senza riuscire a migliorare realmente la qualità del confronto aziendale. Gli under

- 35 si dimostrano la fascia più propensa alla sperimentazione all'interno del campione analizzato, sia per la partecipazione alle riunioni sia per l'adozione dell'AI. Questi professionisti, la cui età media si aggira sui 30 anni, rappresentano circa un quinto dei lavoratori coinvolti e sono prevalentemente concentrati nelle grandi aree metropolitane e nelle aziende medio-grandi.



Partecipano con maggiore frequenza alle video call, utilizzano gli strumenti di AI per preparare presentazioni, trovare idee creative e sintetizzare documenti, e si sentono più competenti nell'uso delle nuove tecnologie digitali. Per quanto riguarda il rapporto ambivalente con la tecnologia, un dato resta sorprendente. Posti di fronte alla scelta provocatoria di preferire un capo umano o uno gestito dall'AI, il 56% dei lavoratori opta per mantenere l'attuale leadership. Colpisce però il fatto che un notevole 24% sostituirebbe immediatamente il proprio capo con un sistema di intelligenza artificiale, forse ritenendolo più equo, prevedibile o oggettivo. Lavinia Fogolari, Head of Marketing SYS di ASUS, ha affermato che “le riunioni restano un momento cruciale per il lavoro, ma in Italia sono ancora percepite come poco efficaci. La nostra ricerca mostra che l’AI nei meeting è ancora sottoutilizzata e per renderla un alleato strategico è necessario un cambio di passo culturale e organizzativo, al fine di trasformare la tecnologia in valore concreto”. Il passaggio dalla percezione di inefficacia a un reale miglioramento della produttività knowledge workers italiani richiede dunque un investimento non solo in strumenti, ma soprattutto in formazione e fiducia verso la trasformazione digitale B2B.



