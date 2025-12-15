La rincorsa di Milano: le banche trainano il FTSE MIB verso nuovi record in attesa della BCE



Questo comparto ha guidato l'avanzata, dimostrando la ritrovata forza nella performance titoli finanziari Milano. Le banche hanno dominato la lista dei maggiori rialzi del giorno. I principali istituti hanno chiuso con performance notevoli:

- UniCredit ha registrato un solido aumento del 2,3%;

- Intesa Sanpaolo è salita del 2,1%;

- Generali ha chiuso con un rialzo dell'1,1%. Anche gli altri operatori del credito hanno mostrato numeri di rilievo, con rialzi compresi tra il 2,6% e il 2,7%: Monte dei Paschi di Siena (MPS), Mediolanum, Popolare di Sondrio e Banco BPM hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo dell'indice.

Ciononostante, il fermento rialzista non ha interessato soltanto il comparto bancario. Le case automobilistiche hanno beneficiato dell'umore positivo degli investitori. Ferrari, simbolo dell'eccellenza italiana nel lusso, ha segnato un incremento dello 0,3% e Stellantis è cresciuta dello 0,7%.



Pure le utility si sono mosse al rialzo: Enel ha guadagnato l'1,6% e Snam lo 0,4%, dimostrando la resilienza di questi titoli infrastrutturali.

Non tutti i titoli hanno seguito l'onda verde, però. Eni ha perso lo 0,4%, penalizzata da un contesto di ribasso nei prezzi del petrolio a livello globale. Nello stesso tempo, Leonardo ha ceduto leggermente terreno, mentre il mercato valuta con cautela gli sviluppi dei colloqui di pace sull'Ucraina in corso a Berlino. Questi movimenti sottotraccia confermano come il mercato azionario italiano, pur essendo robusto, sia sensibile sia alle dinamiche energetiche che agli sviluppi geopolitici internazionali.

Per quanto riguarda l'attesa per giovedì, l'attenzione del mercato B2B è focalizzata sull'outlook tassi BCE. Sebbene le attese siano per un mantenimento dello status quo, ogni parola della presidente Christine Lagarde sarà scrutinata alla ricerca di indizi sulla traiettoria futura del costo del denaro nell'Eurozona. Questa direzione è fondamentale per le strategie di investimento e per la valutazione del debito aziendale.





Oltreoceano, i riflettori restano accesi sull'economia degli Stati Uniti (USA). A Wall Street, gli operatori di mercato continuano a valutare il quadro per i futuri tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. I prossimi dati cruciali sull'occupazione e sull'inflazione negli USA definiranno l'orizzonte di politica monetaria americana. Il legame tra le decisioni della FED e il sentiment generale sui mercati globali, inclusa Piazza Affari, è una variabile che gli investitori istituzionali non possono permettersi di ignorare.