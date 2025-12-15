La rincorsa di Milano: le banche trainano il FTSE MIB verso nuovi record in attesa della BCE

La rincorsa di Milano: le banche trainano il FTSE MIB verso nuovi record in attesa della BCE

La Borsa Italiana ha registrato una chiusura di giornata estremamente dinamica, confermando un forte segnale per gli investimenti azionari Italia. Il FTSE MIB ha guadagnato l'1,4%, spingendosi fino a quota 44.117 punti. Si tratta del livello più alto toccato dal listino principale di Piazza Affari in oltre un mese. L'ottimismo che ha caratterizzato la seduta milanese riflette il sentiment positivo riscontrato nei mercati di tutta Europa, in vista della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) attesa per giovedì.

Le aspettative che i tassi di interesse restino stabili hanno dato una spinta decisiva, in particolare, al settore finanziario.



Questo comparto ha guidato l'avanzata, dimostrando la ritrovata forza nella performance titoli finanziari Milano. Le banche hanno dominato la lista dei maggiori rialzi del giorno. I principali istituti hanno chiuso con performance notevoli:
- UniCredit ha registrato un solido aumento del 2,3%;
- Intesa Sanpaolo è salita del 2,1%;
- Generali ha chiuso con un rialzo dell'1,1%. Anche gli altri operatori del credito hanno mostrato numeri di rilievo, con rialzi compresi tra il 2,6% e il 2,7%: Monte dei Paschi di Siena (MPS), Mediolanum, Popolare di Sondrio e Banco BPM hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo dell'indice.

Ciononostante, il fermento rialzista non ha interessato soltanto il comparto bancario. Le case automobilistiche hanno beneficiato dell'umore positivo degli investitori. Ferrari, simbolo dell'eccellenza italiana nel lusso, ha segnato un incremento dello 0,3% e Stellantis è cresciuta dello 0,7%.


Pure le utility si sono mosse al rialzo: Enel ha guadagnato l'1,6% e Snam lo 0,4%, dimostrando la resilienza di questi titoli infrastrutturali.

Non tutti i titoli hanno seguito l'onda verde, però. Eni ha perso lo 0,4%, penalizzata da un contesto di ribasso nei prezzi del petrolio a livello globale. Nello stesso tempo, Leonardo ha ceduto leggermente terreno, mentre il mercato valuta con cautela gli sviluppi dei colloqui di pace sull'Ucraina in corso a Berlino. Questi movimenti sottotraccia confermano come il mercato azionario italiano, pur essendo robusto, sia sensibile sia alle dinamiche energetiche che agli sviluppi geopolitici internazionali.

Per quanto riguarda l'attesa per giovedì, l'attenzione del mercato B2B è focalizzata sull'outlook tassi BCE. Sebbene le attese siano per un mantenimento dello status quo, ogni parola della presidente Christine Lagarde sarà scrutinata alla ricerca di indizi sulla traiettoria futura del costo del denaro nell'Eurozona. Questa direzione è fondamentale per le strategie di investimento e per la valutazione del debito aziendale.


Oltreoceano, i riflettori restano accesi sull'economia degli Stati Uniti (USA). A Wall Street, gli operatori di mercato continuano a valutare il quadro per i futuri tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. I prossimi dati cruciali sull'occupazione e sull'inflazione negli USA definiranno l'orizzonte di politica monetaria americana. Il legame tra le decisioni della FED e il sentiment generale sui mercati globali, inclusa Piazza Affari, è una variabile che gli investitori istituzionali non possono permettersi di ignorare.


La rincorsa di Milano: le banche trainano il FTSE MIB verso nuovi record in attesa della BCE
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie