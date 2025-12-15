La Cina è un rischio per Wall Street? L'allarme di China Vanke prima delle mosse delle banche centrali G10



La notizia, diffusa all'inizio della settimana, ha immediatamente aumentato il rischio di un default per il gigante del real estate. Le azioni di Vanke, quotate a Shenzhen e Hong Kong, hanno subito un forte crollo, riflettendo la profonda preoccupazione degli investitori. Questo sviluppo ha riacceso i timori sulla stabilità dell'intero comparto, un settore già duramente colpito dalla stretta creditizia imposta da Pechino. I dati ufficiali pubblicati lunedì hanno confermato il quadro negativo: i prezzi delle nuove case in Cina hanno continuato a diminuire nel mese di novembre. Ciò suggerisce che la ripresa della domanda resta un miraggio, nonostante le dichiarazioni del governo che aveva promesso di stabilizzare il mercato.

La pressione sulle autorità di Pechino è aumentata su più fronti. Non solo la crisi immobiliare Cina persiste, ma i dati economici generali mostrano un ulteriore rallentamento. La produzione industriale e le vendite al dettaglio sono calate in novembre. Queste cifre offrono una prova tangibile che l'economia sta perdendo slancio.



Nonostante ciò, lo yuan cinese si è rafforzato, toccando i livelli massimi degli ultimi dodici mesi. Questa combinazione di fattori ha portato gli investitori a preferire la dismissione del rischio. L'umore dominante non è certo quello tipico di un "Santa rally," ma piuttosto di una cauta presa di profitto di fine anno. L'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha perso l'1,2%. La performance negativa è stata guidata in particolare dal forte calo delle azioni sudcoreane. La Corea del Sud, uno dei mercati con la migliore performance nel corso di quest'anno, ha visto le sue azioni scendere fino al 2,7%. La volatility mercati finanziari asiatici è palpabile in queste ore.

Mentre l'Asia digerisce i problemi interni cinesi, il calendario globale si presenta denso di eventi di rischio. Questa settimana di trading è cruciale perché include le decisioni di ben cinque banche centrali appartenenti al G10. Gli operatori di mercato sono concentrati sulle implicazioni tassi interesse G10. La Banca del Giappone è l'istituto che attira la maggiore attenzione.



Si prevede che la BoJ possa aumentare i tassi di 25 punti base, portandoli allo 0,75%. Un'azione in controtendenza è invece attesa dalla Banca d'Inghilterra: gli analisti prevedono che la BoE possa ridurre i tassi di un ammontare simile, portandoli al 3,75%. Per quanto riguarda l'Europa continentale, la Banca Centrale Europea (BCE) dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati. Lo stesso atteggiamento di hold

- è atteso anche per la Riksbank svedese e la Norges Bank norvegese.

Le preoccupazioni legate alla crisi immobiliare Cina e l'attesa per le mosse delle banche centrali mantengono elevato il livello di attenzione. Nelle prime contrattazioni europee, i future

- sull'indice panregionale hanno mostrato un leggero rialzo dello 0,4%. I future

- sul DAX tedesco hanno segnato un aumento dello 0,4% e quelli sul FTSE hanno guadagnato lo 0,3%. Il panorama resta comunque dominato dall'incertezza, tipica di un periodo in cui i traders

- cercano di bilanciare il rischio tra i conti economici negativi di Pechino e le prossime determinazioni monetarie globali.



