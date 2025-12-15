Il fallimento iRobot e l'ultima mossa UE che ha spianato la strada alla robotica cinese



L’azienda, nata nel 1990 da tre ingegneri del MIT, era riuscita in un’impresa rarissima: trasformare una tecnologia complessa in un prodotto di massa, piazzando sul mercato oltre quaranta milioni di unità e rendendo il proprio marchio un sinonimo della categoria. Oggi, però, l’azienda sta affrontando le amare conseguenze di scelte strategiche errate e di interventi normativi che ne hanno decretato la capitolazione.

Formalmente, la procedura di Chapter 11 permette a iRobot di mantenere attive le operazioni, onorare i pagamenti verso i dipendenti e i fornitori, e preservare la continuità industriale. L'intero processo di ristrutturazione dovrebbe concludersi entro il febbraio del 2026. Nonostante ciò, dal punto di vista strategico e finanziario, il verdetto è inappellabile. L'accordo di ristrutturazione stabilisce la piena acquisizione robotica cinese da parte di Shenzhen Picea Robotics. Per gli azionisti, l'epilogo è brutale: le azioni verranno azzerate e ritirate dal Nasdaq. Un destino particolarmente amaro se si considera che appena tre anni fa, Amazon era disposta a pagare sessantuno dollari per azione, valutando l'azienda in modo estremamente generoso.



I documenti depositati in tribunale descrivono una situazione finanziaria complessa, dove gli asset e le passività di iRobot sono stimati tra i cento e i cinquecento milioni di dollari. Questi numeri confermano una realtà: la società era ancora economicamente rilevante, ma completamente priva di margini di manovra per immaginare un futuro autonomo nel mercato della robotica domestica.

Il paradosso dell'Unione Europea

L’uscita di scena di iRobot non è stata solo una questione di concorrenza, ma è stata profondamente influenzata da una decisione regolatoria presa in Europa. Nel 2022, l'acquisizione pianificata da parte del colosso di Seattle, Amazon, sembrava essere la soluzione più logica. L'integrazione di Roomba all'interno dell'ecosistema Alexa e dello smart home

- avrebbe garantito a iRobot una distribuzione poderosa e la liquidità necessaria per la ricerca e lo sviluppo. Ma l'operazione si è bloccata. Le autorità antitrust dell'Unione Europea, operando da Bruxelles, hanno espresso forti timori su un eccessivo accentramento nel controllo dei dati domestici e una potenziale distorsione della concorrenza aspirapolvere robot mercato smart home.



Il veto è stato definitivo. Di conseguenza, Amazon ha dovuto pagare una penale superiore ai novanta milioni di dollari. La maggior parte di queste risorse è servita a pagare consulenze e rimborsare un prestito ponte da duecento milioni di dollari concesso da Carlyle. Il paradosso di questa mossa è lampante. L’obiettivo di limitare il potere di un gigante tecnologico statunitense ha finito per consegnare l’intero segmento di mercato di fatto a un concorrente asiatico. Questa dinamica normativa, con ricadute dirette sul libero mercato e sul destino di aziende occidentali come iRobot, è un tema economico che supera di gran lunga il campo dei robot aspirapolvere.

Il vero volto della concorrenza cinese

Sarebbe un errore semplificare il tracollo di iRobot imputandolo esclusivamente ai prezzi più bassi della concorrenza. Le aziende cinesi non hanno prevalso solo grazie ai costi ridotti; hanno costruito un sistema industriale intrinsecamente più efficiente, integrato e capace di reagire con rapidità estrema alle esigenze del mercato. Marchi come Roborock, Dreame e Narwal non sono nati dal nulla.



Sono realtà industriali che vantano enormi capacità produttive, un alto grado di integrazione verticale e cicli di innovazione incredibilmente veloci. La loro capacità di trasformare la ricerca in prodotto finito supera ampiamente quella dimostrata in Occidente. Mentre Roomba continuava a proporre un’idea di prodotto premium

- ancorata al passato, i rivali asiatici innovavano spingendo su funzionalità avanzate. Hanno introdotto mappature sofisticate, funzioni di lavaggio automatico dei pavimenti, stazioni di aggancio con svuotamento autonomo e applicazioni concrete di intelligenza artificiale (AI) che hanno ridefinito la categoria.

Gli errori interni

Nonostante la forte pressione esterna, iRobot ha commesso anche una serie di errori strategici rilevanti. Tra il 2016 e il 2021, anni in cui le performance erano ancora solide, l’azienda ha destinato una parte significativa dei propri profitti al riacquisto di azioni proprie. Spesso queste operazioni sono state fatte a valutazioni elevate. Queste risorse avrebbero potuto essere fondamentali se reinvestite nella diversificazione del core business, nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie difensive.



A differenza di altri giganti dell'eCommerce e dell’elettronica di consumo, iRobot non è mai riuscita a creare una seconda linea di business credibile che potesse affiancare il successo del suo prodotto storico. Quando il vantaggio competitivo di Roomba si è inevitabilmente assottigliato a causa della concorrenza aspirapolvere robot mercato smart home asiatica, l'azienda si è trovata senza alternative pronte. I dati finanziari parlano chiaro: tra il 2021 e il 2024, il fatturato è sceso quasi del cinquanta per cento. Nel 2024, i ricavi si sono fermati a seicentoventotto milioni di dollari. Il debito intanto cresceva inesorabilmente: centonovanta milioni verso le banche e settantaquattro milioni proprio verso Picea, il fornitore che ora ne prende il controllo. A quel punto, ogni margine di manovra era ormai svanito, portando inevitabilmente a questo amaro fallimento iRobot conseguenze per tutto l'Occidente.