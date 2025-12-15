Eurozona: la produzione industriale sorprende a ottobre con +0,8% su mese e +2,0% su anno



Si nota che a settembre l'incremento della UE era stato più forte, raggiungendo l'1,0%. Questo andamento manifatturiero ottobre 2025 riflette dunque una ripresa della dinamica produttiva, fondamentale per i mercati chiave.

Quando si osserva l’evoluzione su un orizzonte più ampio, la traiettoria positiva emerge con maggiore chiarezza. Rispetto a ottobre 2024, la produzione industriale nell'eurozona ha registrato un aumento robusto del 2,0%, con la UE che la segue da vicino con un +1,9%.

L'analisi per principale raggruppamento industriale fornisce un quadro dettagliato di quali comparti hanno trainato questa espansione mensile nell'eurozona:

- I beni di consumo durevoli hanno registrato la crescita più marcata, balzando del 2,0%;

- I beni di consumo non durevoli hanno segnato un incremento dell'1,2%;

- L'energia ha chiuso con un +1,1%, dimostrando la forte crescita settore energetico UE;

- I beni strumentali sono avanzati dello 0,5%;

- I beni intermedi hanno chiuso con un +0,3%.





La dinamica settoriale a livello di Unione Europea è risultata simile, ma con una notevole eccezione: i beni di consumo non durevoli hanno subito una contrazione, sebbene leggera, dello 0,3%.

Nonostante l'incremento aggregato a livello di area, l'analisi Paese per Paese presenta ancora forti disparità, un elemento che deve essere valutato attentamente da chi opera in ottica di espansione geografica. I maggiori aumenti mensili sono stati osservati in Paesi che hanno dimostrato un picco di attività nel mese di ottobre:

- Irlanda (+4,0%);

- Lussemburgo (+3,6%);

- Croazia (+3,1%).

Al contrario, alcune nazioni hanno subito cali significativi. La Svezia, ad esempio, ha accusato la contrazione più severa, perdendo il 6,5%. Seguono il Belgio (-3,4%) e la Danimarca (-3,2%). Per quanto riguarda i grandi mercati continentali, la Germania ha contribuito positivamente con un +1,4%, e la Francia con un +0,2%. L'Italia, eppure, ha segnato una lieve flessione dello 0,1%. Questa performance italiana, sostanzialmente piatta, mostra la necessità di maggiore slancio per allinearsi alla media di crescita della produzione industriale eurozona.





Guardando ai risultati annuali, i trend settoriali rimangono estremamente positivi, offrendo spunti vitali per le imprese che investono nei segmenti chiave. Il comparto dei beni di consumo non durevoli e quello energetico sono stati i veri traini nell'eurozona rispetto all’anno precedente.

Nell’area dell’euro i dati annuali per ottobre 2025, rispetto a ottobre 2024, mostrano:

- Beni di consumo non durevoli: +4,9%;

- Energia: +4,5%;

- Beni di consumo durevoli: +0,7%;

- Beni intermedi: +0,5%;

- Beni strumentali: +0,5%.

L'analisi produzione beni strumentali indica quindi un incremento stabile ma moderato, un segnale che potrebbe preludere a ulteriori investimenti futuri. I tassi di crescita più elevati su base annua sono stati registrati in Stati membri che hanno dimostrato una rapida ripresa manifatturiera. I risultati migliori, essenziali per comprendere le dinamiche dei mercati locali, includono Irlanda e Lettonia, entrambe con un impressionante +8,7%. Seguono la Grecia (+6,9%) e la Svezia (+5,7%).



Sul fronte opposto, la Bulgaria ha riscontrato il calo più netto, perdendo il 7,6%.

Nell'anno terminato a ottobre 2025, la Francia è cresciuta dell'1,5% e la Germania dell'1,0%. L'Italia, al contrario, ha registrato una contrazione, seppur minima, dello 0,3%. Questa disparità tra i principali attori economici europei sottolinea una ripresa non omogenea che le aziende devono considerare nelle loro strategie.