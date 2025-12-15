Eurozona: la produzione industriale sorprende a ottobre con +0,8% su mese e +2,0% su anno

Eurozona: la produzione industriale sorprende a ottobre con +0,8% su mese e +2,0% su anno

Ottobre 2025 si è dimostrato un mese di inattesa resilienza per l'economia continentale, superando in modo significativo le aspettative di chiusura d’anno. Le stime preliminari elaborate da Eurostat indicano infatti un notevole incremento nella produzione industriale eurozona. Dopo un settembre più tiepido, la crescita destagionalizzata ha superato le previsioni, infondendo fiducia nel settore B2B. Nell'area dell'euro l'aumento su base mensile è stato dello 0,8%. Questo dato segna un netto miglioramento rispetto al più modesto +0,2% registrato nel settembre 2025.

Nel complesso dell'UE, l'espansione è risultata più contenuta, fissandosi a +0,3%, ciononostante rimane un segnale vitale di solidità.



Si nota che a settembre l'incremento della UE era stato più forte, raggiungendo l'1,0%. Questo andamento manifatturiero ottobre 2025 riflette dunque una ripresa della dinamica produttiva, fondamentale per i mercati chiave.

Quando si osserva l’evoluzione su un orizzonte più ampio, la traiettoria positiva emerge con maggiore chiarezza. Rispetto a ottobre 2024, la produzione industriale nell'eurozona ha registrato un aumento robusto del 2,0%, con la UE che la segue da vicino con un +1,9%.

L'analisi per principale raggruppamento industriale fornisce un quadro dettagliato di quali comparti hanno trainato questa espansione mensile nell'eurozona:

- I beni di consumo durevoli hanno registrato la crescita più marcata, balzando del 2,0%;

- I beni di consumo non durevoli hanno segnato un incremento dell'1,2%;

- L'energia ha chiuso con un +1,1%, dimostrando la forte crescita settore energetico UE;

- I beni strumentali sono avanzati dello 0,5%;

- I beni intermedi hanno chiuso con un +0,3%.


La dinamica settoriale a livello di Unione Europea è risultata simile, ma con una notevole eccezione: i beni di consumo non durevoli hanno subito una contrazione, sebbene leggera, dello 0,3%.

Nonostante l'incremento aggregato a livello di area, l'analisi Paese per Paese presenta ancora forti disparità, un elemento che deve essere valutato attentamente da chi opera in ottica di espansione geografica. I maggiori aumenti mensili sono stati osservati in Paesi che hanno dimostrato un picco di attività nel mese di ottobre:
- Irlanda (+4,0%);
- Lussemburgo (+3,6%);
- Croazia (+3,1%).

Al contrario, alcune nazioni hanno subito cali significativi. La Svezia, ad esempio, ha accusato la contrazione più severa, perdendo il 6,5%. Seguono il Belgio (-3,4%) e la Danimarca (-3,2%). Per quanto riguarda i grandi mercati continentali, la Germania ha contribuito positivamente con un +1,4%, e la Francia con un +0,2%. L'Italia, eppure, ha segnato una lieve flessione dello 0,1%. Questa performance italiana, sostanzialmente piatta, mostra la necessità di maggiore slancio per allinearsi alla media di crescita della produzione industriale eurozona.


Guardando ai risultati annuali, i trend settoriali rimangono estremamente positivi, offrendo spunti vitali per le imprese che investono nei segmenti chiave. Il comparto dei beni di consumo non durevoli e quello energetico sono stati i veri traini nell'eurozona rispetto all’anno precedente.

Nell’area dell’euro i dati annuali per ottobre 2025, rispetto a ottobre 2024, mostrano:

- Beni di consumo non durevoli: +4,9%;

- Energia: +4,5%;

- Beni di consumo durevoli: +0,7%;

- Beni intermedi: +0,5%;

- Beni strumentali: +0,5%.

L'analisi produzione beni strumentali indica quindi un incremento stabile ma moderato, un segnale che potrebbe preludere a ulteriori investimenti futuri. I tassi di crescita più elevati su base annua sono stati registrati in Stati membri che hanno dimostrato una rapida ripresa manifatturiera. I risultati migliori, essenziali per comprendere le dinamiche dei mercati locali, includono Irlanda e Lettonia, entrambe con un impressionante +8,7%. Seguono la Grecia (+6,9%) e la Svezia (+5,7%).


Sul fronte opposto, la Bulgaria ha riscontrato il calo più netto, perdendo il 7,6%.

Nell'anno terminato a ottobre 2025, la Francia è cresciuta dell'1,5% e la Germania dell'1,0%. L'Italia, al contrario, ha registrato una contrazione, seppur minima, dello 0,3%. Questa disparità tra i principali attori economici europei sottolinea una ripresa non omogenea che le aziende devono considerare nelle loro strategie.


Eurozona: la produzione industriale sorprende a ottobre con +0,8% su mese e +2,0% su anno
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie