Parola dell'anno di Oxford: ecco perché 'brain rot' ha vinto (in italiano rimbambimento?)





La parola dell'anno di Oxford per il 2024 è ‘brain rot’, tradotto come ‘marciume cerebrale’, ma in gergo potremmo dire rinconglionimento o, forse in modo più preciso, rimbambimento. Questa scelta è il risultato di un voto pubblico con più di 37.000 partecipanti. Gli esperti linguistici di Oxford avevano selezionato sei parole che rispecchiavano gli umori e i discorsi dell'anno. Dopo due settimane di votazioni e discussioni, gli esperti hanno deciso di proclamare ‘brain rot’ vincitrice, considerando i risultati del voto, i dati linguistici e il parere pubblico.

Ma perché ‘brain rot’? La definizione è: “il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, specialmente visto come risultato di un eccessivo consumo di materiale considerato banale o poco stimolante (ora in particolare i contenuti online)”. Oxford ha notato che il termine ha avuto una grande diffusione quest'anno, esprimendo la preoccupazione per gli effetti negativi dell'eccesso di contenuti online di bassa qualità, soprattutto sui social media. L'uso di questa parola è aumentato del 230% tra il 2023 e il 2024.

La prima volta che è stata usata la parola ‘brain rot’ risale al 1854, nel libro Walden di Henry David Thoreau. Lì, Thoreau criticava la società che preferiva idee semplici a quelle complesse, vedendola come segno di un declino mentale.

