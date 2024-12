Oscar di bilancio 2024: i campioni della trasparenza per i 60 anni del premio





Si è conclusa a Milano la cerimonia di premiazione dell'Oscar di Bilancio 2024, un evento promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Questo premio, giunto alla sua 60° edizione, riconosce le aziende e le organizzazioni che si sono distinte per la qualità della loro rendicontazione, la trasparenza e l'impegno verso la sostenibilità.

La manifestazione, preceduta da un roadshow nazionale, ha avuto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, e il sostegno di importanti partner come MESA Group, A2A e Hitachi.

L'obiettivo principale è stato promuovere la cultura della trasparenza e della responsabilità nella comunicazione aziendale.

La giuria, presieduta dal rettore della Università Bocconi, Francesco Billari, ha selezionato i vincitori tra le aziende finaliste, assegnando riconoscimenti in 12 diverse categorie. Tra i premiati figurano Fincantieri, per le grandi imprese quotate, Illycaffè, per le grandi imprese non quotate, e Hera, nella categoria utility. Premiate anche Tea per le medie e piccole imprese, Fideuram Intesa San Paolo Private Banking tra le imprese finanziarie, Reale Group come Società Benefit e la Fondazione Human Technopole tra le organizzazioni non profit. Tra le istituzioni pubbliche premiato il Comune di Bologna, mentre per la comunicazione della sostenibilità è stata premiata UNI.

Anche Poste Italiane ha partecipato all'evento con un annullo postale speciale e cartoline dedicate.

L'Oscar di Bilancio si conferma un punto di riferimento per le aziende che vogliono comunicare in modo trasparente e responsabile, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all'innovazione.