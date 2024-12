Meta chiede alla California di fermare la trasformazione di OpenAI in azienda di profitto





La società madre di Facebook, Meta, si schiera a fianco di Elon Musk per bloccare la trasformazione di OpenAI da ente senza scopo di lucro a società a scopo di lucro.

Secondo il Wall Street Journal, Meta ha inviato una lettera al procuratore generale della California, Rob Bonta. In questa lettera, Meta sostiene che consentire tale cambiamento avrebbe “enormi conseguenze per la Silicon Valley”.

Meta ha chiesto a Bonta di intervenire. Inoltre, ha affermato che Musk e Shivon Zilis, ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, sono “qualificati per rappresentare gli interessi dei californiani in questa vicenda”.

Meta ha scritto: "Se il nuovo modello di business di OpenAI fosse valido, gli investitori senza scopo di lucro otterrebbero gli stessi benefici di una società a scopo di lucro. Inoltre, godrebbero di agevolazioni fiscali fornite dal governo". Questo significa che, secondo Meta, gli investitori senza scopo di lucro avrebbero un vantaggio ingiusto.

Meta è diventata uno dei principali concorrenti di OpenAI nel mercato dell’AI.

Musk, in origine co-fondatore di OpenAI, si è poi separato dalla società. Ha fondato xAI, un’azienda rivale, e ha avviato un’azione legale per bloccare la trasformazione di OpenAI. Anche Zilis è coinvolta nella causa di Musk.

OpenAI ha risposto pubblicando e-mail e messaggi di Musk, sostenendo che "dovrebbe competere sul mercato anziché in tribunale".