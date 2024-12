L'italia vuole avere un ruolo centrale per Stellantis: sarà davvero così? oppure sarà franco centrica o verso gli USA?





L'Italia si aspetta di essere un elemento chiave nella futura strategia di Stellantis (STLAM.MI). Il ministro dell'industria, Adolfo Urso, ha dichiarato che il paese vuole che la casa automobilistica Fiat protegga gli stabilimenti sul suo territorio.

“Deve esserci un piano italiano forte all'interno del piano industriale di Stellantis che protegga le fabbriche nazionali", ha affermato Urso durante un evento a Roma.

Questa affermazione arriva prima di un importante incontro sull'industria automobilistica italiana previsto per il 17 dicembre, al quale parteciperanno anche i sindacati.

Dopo le dimissioni improvvise di Carlos Tavares da amministratore delegato, l'Italia spera di migliorare i suoi difficili rapporti con Stellantis, che possiede marchi come Alfa Romeo. I politici italiani avevano spesso accusato Tavares di trascurare i siti di produzione storici e di spostare la produzione all'estero.

“Non c'è più Tavares, non aveva capito la realtà,” ha detto Urso durante un evento del suo partito, Fratelli d'Italia. Ha aggiunto che hanno capito che le cose erano cambiate quando il presidente di Stellantis, John Elkann, aveva chiamato il primo ministro Giorgia Meloni per informarla della partenza dell'amministratore delegato.

Il governo italiano vuole che Stellantis si impegni a investire "risorse finanziarie significative" per assicurare che l'italia mantenga un'industria automobilistica competitiva. Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane e delle relazioni industriali di Stellantis in italia, ha partecipato all'evento insieme a Urso, esprimendo la speranza che dall'incontro previsto per martedì possano arrivare "buone notizie".