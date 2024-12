Ires, un aiuto temporaneo alle imprese con condizioni particolari (Ires premiale)





Cosa succederebbe se le aziende potessero pagare meno tasse? Il governo ha introdotto un incentivo fiscale per le imprese, chiamato Ires premiale, che offre una riduzione dell'imposta sui redditi delle società (Ires) di 4 punti percentuali. Ma c'è un trucco: non è per tutti e ci sono delle condizioni da rispettare.

Questa agevolazione è valida solo per il 2025. Per beneficiarne, le aziende devono accantonare l'80% dei loro utili del 2024 a riserva. In pratica, invece di distribuire i profitti, le aziende devono metterli da parte.

Non solo, il 30% di questi utili accantonati deve essere utilizzato per investimenti. Questi investimenti devono riguardare l'acquisto di nuovi beni strumentali, come macchinari, da utilizzare in strutture produttive in Italia. Questi acquisti devono avvenire tra l'inizio del 2025 e la scadenza della dichiarazione dei redditi successiva.

Ma non finisce qui. Gli investimenti devono essere almeno di 20.000 euro. Le aziende devono anche assumere nuovo personale. Il numero totale di dipendenti non deve diminuire rispetto alla media dei tre anni precedenti. Inoltre, devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che aumentino il personale di almeno l'1% rispetto al 2024, e comunque non meno di un lavoratore. Un'altra condizione è che l'azienda non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024.

Se le aziende non rispettano queste condizioni, perdono il diritto all'agevolazione e dovranno restituire allo stato il beneficio ottenuto.

Questo incentivo fiscale è un'opportunità per le aziende che reinvestono i loro profitti e creano posti di lavoro. L'obiettivo del governo è quello di stimolare la crescita e l'occupazione attraverso un meccanismo che incentivi le imprese a investire e ad assumere.