Il sud Italia può accelerare e crescere: boom di investimenti grazie alla ZES Unica





Grandi notizie per l'economia le regioni del Sud Italia: gli investimenti sono in forte crescita grazie alla Zes Unica. Questa zona speciale, entrata in vigore quest'anno ma pienamente operativa da agosto, ha attirato ben sette miliardi di euro di investimenti solo nel 2024. Questo successo è stato accolto con soddisfazione da Palazzo Chigi.

La Zes Unica permette alle aziende che investono nel Sud di ottenere un credito d'imposta, ovvero uno sconto sulle tasse.

In pratica, il governo ha garantito fino al 60% di credito d'imposta per i nuovi investimenti. Contrariamente a quanto temuto, non ci sono stati tagli: l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto 2,551 miliardi di euro a 6.885 imprese che hanno fatto domanda. Questo incentivo è stato fondamentale per rilanciare l'economia del Sud.

Le imprese hanno investito non solo ampliando le fabbriche, ma anche acquistando macchinari e terreni. In totale, sono state rilasciate 415 autorizzazioni uniche, la maggior parte dopo agosto. Questo dimostra un grande dinamismo nel Mezzogiorno, che sta trainando l'economia italiana. Il Mezzogiorno non solo sta ricevendo più investimenti, ma sta anche semplificando la burocrazia. Prima, un'azienda doveva ottenere 37 permessi diversi per investire, ora ne basta uno solo in 30 giorni. Questo ha reso più facile e veloce avviare nuovi progetti.

L'obiettivo è ridurre il divario occupazionale tra il Sud e il resto d'Europa, creando più lavoro e benessere in tutta Italia. “Solo così l'Italia può raggiungere quegli obiettivi di crescita fondamentali per garantire sviluppo, occupazione e benessere all'intera collettività” ha concluso D'Amato.