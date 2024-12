Il risparmio italiano 2024: si punta su sicurezza e disponibilità di liquidità





Gli italiani preferiscono investimenti sicuri, come i titoli di Stato e gli immobili, e amano tenere una parte consistente del proprio patrimonio in forma liquida. Questo è quanto emerge dall'indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024, presentata da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi. Secondo la ricerca, il 65% degli italiani considera la sicurezza dell'investimento come la caratteristica più importante, seguita dalla liquidità.

L'indagine rivela anche una diminuzione nella diversificazione dei portafogli, mentre si osserva un allungamento dell'orizzonte temporale degli investimenti.

La maggior parte degli intervistati (95%) si dichiara finanziariamente indipendente, sebbene con differenze significative per genere, livello di istruzione, professione ed età.

Aumenta il risparmio nonostante le incertezze

Nonostante le incertezze geopolitiche, il 59,4% degli intervistati ha dichiarato di aver risparmiato negli ultimi dodici mesi, un aumento rispetto al 53,5% del 2022 e al 54,7% del 2023. La quota media di reddito risparmiata è però leggermente calata, passando dal 12,6% all'11%. Dopo un aumento di interesse verso temi economici e finanziari nel 2023, nel 2024 si è tornati ai livelli storici, con il 30% che si dichiara "per niente interessato" all'economia e alla finanza. In questo contesto, le banche rimangono i consulenti più apprezzati, raccogliendo oltre il 60% delle preferenze in tutte le fasce d'età.

Le obbligazioni guadagnano terreno

Tra il 2023 e il 2024, l'interesse degli italiani verso le obbligazioni è aumentato, con una crescita dal 28% al 34% nei portafogli.

