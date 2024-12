Creative Pebble Nova: l’audio desktop si fa elegante





Creative Technology presenta Creative Pebble Nova, un nuovo altoparlante desktop che eleva la famosa serie Pebble. Con un design angolato e un suono eccezionale, Pebble Nova mira a superare le aspettative. Questo modello rappresenta un notevole passo avanti verso una gamma più esclusiva, offrendo un aspetto sofisticato e una qualità audio di alto livello. Pebble Nova è pensato per trasformare ogni ambiente in uno spazio con un suono potente e raffinato. L'altoparlante non solo offre un audio nitido, ma si presenta anche come un elemento di design accattivante. La sua struttura con driver coassiale allinea tweeter e woofer, garantendo un suono omogeneo e ricco su tutto lo spettro audio.

Per una resa sonora ancora migliore, si consiglia di abbinarlo a Sound Blaster X5. I caratteristici driver rialzati a 45° dirigono il suono verso l'ascoltatore, creando un'esperienza immersiva e personalizzata. Inoltre, il supporto incluso permette di sollevare gli altoparlanti, migliorando sia la proiezione audio sia l'estetica. Pebble Nova aggiunge un tocco di vivacità con l'illuminazione RGB. La connettività è versatile grazie al Bluetooth 5.3, alla riproduzione audio USB e all'ingresso AUX da 3,5 mm. L'applicazione Creative offre accesso alle tecnologie audio di Acoustic Engine, come Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ e Crystal Voice, permettendo di personalizzare suono e illuminazione RGB. Il lancio di Pebble Nova, secondo Creative, rappresenta l'impegno dell'azienda nel migliorare l'esperienza audio per chi cerca qualità e stile.

“Pebble Nova non è solo un altro prodotto; è il passo successivo nell'evoluzione della famiglia Pebble”, afferma Song Siow Hui, CEO di Creative.