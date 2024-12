Auto e Green Deal: Orsini lancia l'allarme della perdita di 70.000 posti di lavoro in Italia





Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha espresso forte preoccupazione durante il dibattito sulla crisi del settore auto ad Atreju. Secondo Orsini, il Green Deal europeo potrebbe mettere a rischio numerosi posti di lavoro, sia in Europa che in Italia.

Il focus principale del discorso di Orsini è stato il futuro dell'industria automobilistica italiana. Ha espresso preoccupazione per l'addio di Tavares da Stellantis e ha chiesto chiarezza a John Elkann sugli obiettivi futuri del settore.

Orsini ha criticato le normative europee sul clima, ritenendole dannose per l'industria automobilistica, chiedendo a Elkann di dimostrare il suo attaccamento al paese.

“Spero che l’uscita di Tavares possa, sia a Stellantis che ad Elkann, dare la possibilità di dimostrare che vuole bene al Paese”.

Orsini ha sottolineato come il Green Deal europeo rappresenti una seria minaccia per l'occupazione nel settore, stimando una perdita di circa 70.000 posti di lavoro in Italia. Il presidente di Confindustria ha anche rimarcato come l'industria automobilistica italiana ed europea sia all'avanguardia in termini di sostenibilità ambientale, essendo tra le più virtuose a livello globale.

“L’industria italiana ed europea sono vicine all’ambiente, l’ONU le ha dichiarate le migliori al mondo per le emissioni con un 7% di quelle totali”.



000 posti di lavoro in Italia'>

Clicca per ingrandire l'immagine