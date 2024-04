Il commento di Tomasz Wieladek, Chief European Economist, T. Rowe Price sulla situazione macroeconomia dell'Eurozona.

La produzione industriale dell'area euro è scesa del 6,4% su base annua a febbraio, molto più del previsto. Su base mensile invece è aumentata dello 0,8%. Questi risultati hanno sorpreso il consensus sia al ribasso che al rialzo. A livello nazionale, la performance della Germania è migliorata significativamente a febbraio e ha sorpreso le aspettative al rialzo, così come quella della Spagna. La Germania è storicamente un buon indicatore per il resto della produzione industriale dell'area euro, quindi, la forte performance mensile suggerisce che abbiamo superato il momento peggiore. La crescita della produzione industriale in Italia e Francia è migliorata ancora a febbraio, ma molto meno di quanto previsto dal consensus.