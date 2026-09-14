Perché l'AI frena il mercato azionario USA e spaventa i grandi investitori



Forse i lupi di Wall Street hanno iniziato a leggere i manuali di etica tecnologica, o più probabilmente hanno solo deciso di incassare i profitti prima che la bolla mostri troppe crepe.

A innescare questa correzione non sono stati solo i dati macroeconomici, ma le dichiarazioni dei leader del settore. Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei di Anthropic ed Elon Musk per xAI hanno manifestato una cautela inaspettata. Questi dirigenti hanno chiesto pubblicamente di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati, citando pericoli per la sicurezza e rischi sistemici. Quando i creatori di una tecnologia iniziano a chiedere il freno a mano, chi muove i capitali tende a preoccuparsi. La volatilità di Wall Street è esplosa proprio mentre il dibattito si spostava dai laboratori di ricerca ai portafogli degli investitori istituzionali.

Il crollo del comparto tech e la pressione sui rendimenti

Il settore dei semiconduttori ha pagato il prezzo più alto di questo ripensamento collettivo.











L'indice Philadelphia Semiconductor è arrivato a perdere fino al 6% durante le ore centrali della sessione. Nvidia, regina indiscussa dei listini negli ultimi anni, ha chiuso in calo del 3,4%. Non è andata meglio ai suoi concorrenti, con Micron che ha sfiorato perdite del 7% prima di stabilizzarsi su un meno 5%. Anche nomi come Broadcom e Advanced Micro Devices hanno registrato ribassi superiori ai quattro punti percentuali. È curioso notare come l'entusiasmo per i chip sembri svanire non appena si parla di regole e prudenza.

La giornata è stata resa ancora più tesa dall'andamento dei mercati obbligazionari. Il rendimento del Treasury a dieci anni ha sfiorato il 5%, un valore che mette sotto stress i titoli azionari e complica le strategie di chi opera nel B2B. Il petrolio Brent ha superato i 109 dollari al barile, spinto dai timori per la situazione geopolitica in Medio Oriente. Questi fattori hanno creato un mix instabile: i settori legati all'energia e ai materiali hanno guidato le vendite.



Comunque, il comparto finanziario è riuscito a resistere, offrendo un riparo parziale ai capitali in uscita dal tech.

Ecco i dettagli principali della seduta finanziaria:

- CrowdStrike è stata la sorpresa positiva con un incremento del 15% legato alla sicurezza informatica.

- Meta Platforms ha tenuto testa al ribasso chiudendo in verde grazie alla fiducia di Goldman Sachs.

- Marvell Technology ha sofferto pesantemente lasciando sul terreno circa l'8% del suo valore.

- CoreWeave e Nebius hanno registrato flessioni comprese tra il 7% e l'8%.

- Nvidia ha confermato la sua giornata difficile con un ribasso finale del 3,4%.

Il clima di incertezza precede la riunione del FOMC, dove la Federal Reserve dovrà decidere la traiettoria dei tassi di interesse. Molti si aspettano un taglio, ma la prudenza domina i corridoi delle banche d'affari. Nonostante il calo generalizzato, alcune aziende legate alla cybersecurity hanno beneficiato dei timori sulla stabilità dei modelli AI.



Si tratta di una dinamica complessa dove la difesa sembra rendere più dell'attacco. Wall Street osserva ora con estrema attenzione ogni mossa dei giganti tecnologici della Silicon Valley. La sinfonia dei rialzi infiniti sembra aver trovato una nota stonata, e non è detto che la musica riprenda con lo stesso ritmo domani mattina.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 14/09/2026



