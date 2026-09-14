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14/09/2026

Mps svela le sinergie da 1,8 miliardi: cosa significherebbe per il mercato bancario


Mps svela le sinergie da 1,8 miliardi: cosa significherebbe per il mercato bancario

Mps ha risposto alla richiesta della Consob con un comunicato ricco di numeri e scadenze, offrendo un quadro completo delle operazioni di fusione e acquisizione avviate lo scorso 21 agosto su Banco BPM e Banca Generali. Il messaggio parte subito con un dato che attira l’attenzione: sinergie run‑rate ante imposte stimate intorno a 1,8 miliardi di euro all’anno, una cifra che, se confermata, potrebbe rimodellare il panorama dei servizi finanziari nella zona di Milano e oltre.


Nel dettaglio, la stima comprende circa 1,2 miliardi di sinergie di costo bancarie e 0,6 miliardi di sinergie di ricavo e di funding. Accanto a questi benefici, Mps ha indicato oneri di integrazione una tantum, anch’essi ante imposte, pari a circa 1,9 miliardi. “Le sinergie previste sono il risultato di una valutazione approfondita delle aree operative, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi e migliorare la capacità di generare nuovi flussi di reddito”.

- sinergie di costo bancarie: 1,2 miliardi di euro;

- sinergie di ricavo e funding: 0,6 miliardi di euro;

- oneri di integrazione una tantum: 1,9 miliardi di euro.

Il comunicato prosegue illustrando le aree di intervento e le tempistiche previste per ciascuna delle due offerte, distinguendo chiaramente le attività legate a Banco BPM da quelle riferite a Banca Generali. Le operazioni puntano a ridurre la duplicazione di funzioni amministrative, a consolidare le piattaforme tecnologiche e a sfruttare economie di scala nei processi di back‑office.




In pratica, si prevede un riallineamento dei dipartimenti IT, della gestione del credito e dei servizi di compliance, con un calendario che prevede la conclusione entro la fine dell’anno.

Sul fronte normativo, la banca ha sottolineato che, anche qualora le condizioni dell’offerta Isp cambino o vengano revocate, le proposte già lanciate rimangono valide. “Il perfezionamento dell’offerta Isp non influisce sulla efficacia delle offerte già presentate da Mps, né sulla possibilità di revocarle o modificarle entro i limiti previsti dalla normativa”. Questo avvertimento rassicura gli investitori e gli azionisti, indicando che la strategia di espansione resta sul binario previsto, a meno di un intervento straordinario da parte delle autorità di vigilanza.

Concludendo, la mossa di Mps appare come un tentativo di rafforzare la propria posizione in un settore dove la concorrenza è sempre più aggressiva. Le sinergie di costo e le opportunità di crescita dei ricavi sembrano promettere un futuro più competitivo, ma la vera prova sarà vedere se le integrazioni si tradurranno in benefici concreti per i clienti, soprattutto in un contesto economico dove la pazienza è più rara di un bancomat funzionante al lunedì mattina.


Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 14/09/2026

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