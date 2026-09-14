Il crollo di Piazza Affari e il brusco stop dei colossi tecnologici



Sembra quasi che la prudenza sia diventata la nuova scusa per chiudere i rubinetti del credito, un paradosso ironico per chi dovrebbe correre verso il futuro senza guardarsi troppo indietro.

Le perdite più pesanti hanno colpito nomi pesanti del listino milanese.

- Prysmian ha registrato una flessione del 7,1%;

- STMicroelectronics ha perso il 6,5%;

- Monte dei Paschi di Siena è scesa del 2,9%;

- Stellantis ha ceduto il 2,8%.

Il settore bancario non è rimasto a guardare, subendo la pressione derivante dalle aspettative di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali mondiali. Questo scenario ha spinto verso l'alto i rendimenti dei titoli di stato, rendendo il clima ancora più pesante per le banche italiane Piazza Affari. In questo contesto agitato, MPS ha voluto chiarire la propria posizione riguardo alle offerte di acquisto su BPM e Banca Generali. L'istituto senese ha confermato che tali offerte resteranno valide anche nel caso in cui l'operazione di Intesa Sanpaolo dovesse andare in porto.











La finanza italiana somiglia sempre più a una partita a scacchi dove però i pezzi tendono a cadere dal tavolo prima ancora di essere mossi.

Geopolitica e materie prime influenzano il mercato azionario italiano

Le tensioni internazionali pesano come macigni e il rialzo del prezzo del petrolio non aiuta. La chiusura dell'oleodotto East-West in Arabia Saudita ha innescato una fiammata delle quotazioni del greggio, mettendo sotto pressione i margini delle imprese. Anche il comparto legato all'investimento in difesa ha mostrato segni di debolezza, nonostante le richieste dei leader dell'Europa per un potenziamento delle protezioni nell'Artico di fronte alle mosse della Russia. La spesa militare resta un tema centrale ma non basta a rassicurare i mercati quando l'incertezza regna sovrana.

Stellantis si trova a gestire una fase complicata e valuta la cessione del proprio impianto di Toronto in Canada. Le strategie industriali del gruppo si scontrano con un quadro commerciale globale in continua evoluzione, specialmente dopo il fallimento dei colloqui tra gli Stati Uniti e il governo guidato dal primo ministro Carney.



Quest'ultimo, preso atto della rottura con Washington, ha deciso di rivolgere lo sguardo verso l'Unione Europea per cercare nuovi sbocchi e partnership. La frammentazione degli scambi internazionali rende difficile ogni previsione a lungo termine per il settore dell'automotive e per l'eCommerce legato alla componentistica. Piazza Affari attende segnali di stabilità, ma per ora la nebbia resta fitta e i prezzi continuano a ballare pericolosamente.

Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 14/09/2026



