

La paura di un uso improprio della AI e i rischi per la sicurezza hanno gelato l'entusiasmo dei listini globali.

Le Borse asiatiche hanno reagito con una violenza che pochi si aspettavano. Il colosso SoftBank è crollato del 13,2% in apertura a Tokyo, un colpo durissimo per il principale investitore di OpenAI. La rotazione tecnologica sta colpendo duro e i segnali che arrivano dai future sul Nasdaq 100 e sullo S&P 500 indicano che Wall Street seguirà a ruota. Ecco i cinque titoli che hanno sofferto maggiormente durante la sessione asiatica:

- SoftBank: -13,2%;

- Kioxia: -9,8%;

- SK Hynix: -5,3%;

- Zhongji Innolight: -4,1%;

- Samsung Electronics: -3,7%.

Certo, è quasi buffo pensare che gli stessi miliardari che hanno scatenato questa corsa all'oro ora chiedano a tutti di posare i picconi per un po', forse dopo aver messo al sicuro i propri lingotti.











Sam Altman ha dichiarato chiaramente che i rischi di estinzione umana legati alla AI sono "inaccettabili". Ha anche gelato le speranze di chi aspettava una quotazione in borsa: OpenAI non procederà con una IPO nel 2025. Questa decisione ha trasformato l'ottimismo dei mercati in una pioggia di vendite che ha investito i produttori di semiconduttori e memorie.

La sicurezza della AI e le tensioni globali pesano sul mercato azionario asiatico

Il clima si è fatto pesante anche a causa di fattori esterni. Il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile per le tensioni nel Medio Oriente, aumentando l'avversione al rischio. Nondimeno, il vero nodo resta tecnologico. Un rapporto di threat intelligence di Anthropic ha svelato che i modelli Claude potrebbero essere usati per creare armi o per la sorveglianza informatica. Jacob Coxon, un ricercatore che ha lasciato l'azienda, ha lanciato un monito inquietante: "le persone che costruiscono l'AI credono sinceramente che questa tecnologia potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio".





Le vendite si sono estese rapidamente a Shanghai e Hong Kong. Tokyo Electron, che fornisce macchinari per i chip, ha perso il 3,7%, mentre a Taipei la TSMC ha contenuto i danni con un calo dell'1,2%. La narrativa degli investimenti tecnologici senza fine sembra aver incontrato il suo primo vero ostacolo strutturale. Gli operatori si chiedono se questo Take Profit sia solo un momento passeggero o l'inizio di una crisi più profonda per il settore.

La politica non sta a guardare. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato chi solleva allarmi eccessivi, definendoli "forze molto negative". Per Trump, gli USA devono mantenere la leadership assoluta. Eppure, Washington e la Cina si siederanno presto a un tavolo per discutere proprio della sicurezza dei sistemi avanzati. La geopolitica della AI sta diventando un campo di battaglia dove ogni parola dei CEO può spostare miliardi di dollari in pochi minuti.



Il verdetto di oggi è che la prudenza, nel mondo del tech, costa carissima.

Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 14/09/2026



