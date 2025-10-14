Scossa ai mercati globali: La Cina risponde alle tariffe USA mentre l'AI spinge i titoli tech



La Cina ha affermato con chiarezza che gli Stati Uniti non possono pretendere dialoghi mentre continuano a minacciare con sanzioni. Questo si aggiunge all'annuncio del presidente Donald Trump di venerdì scorso, riguardante l'introduzione di dazi aggiuntivi sulle merci cinesi a partire dal primo novembre. Le preoccupazioni legate al commercio hanno spento rapidamente la ripresa azionaria vista a Wall Street lunedì, nonostante le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent, che aveva rassicurato sulla possibilità di un incontro tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud verso la fine di ottobre. Tuttavia, un'ondata di ottimismo ha brevemente tenuto a galla i mercati azionari asiatici. Questo slancio è arrivato dal settore tecnologico, grazie alla notizia della partnership tra OpenAI e Broadcom per la produzione dei primi processori interni dedicati all'AI. La notizia ha spinto le azioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a un nuovo record.



Anche il Kospi della Corea del Sud ha registrato un aumento dello 0,9% dopo che Samsung Electronics ha previsto un balzo del 32% negli utili del terzo trimestre, superando le attese di mercato. Anche la casa automobilistica numero uno in Cina, BYD, ha visto le sue azioni salire dell'1%. Fonti vicine all'azienda hanno rivelato che la Spagna è la candidata principale per ospitare la sua terza fabbrica di auto destinata al mercato europeo. Nel frattempo, lo yen ha registrato un leggero rafforzamento contro il dollaro. Questo è avvenuto dopo l'avvertimento del Ministro delle Finanze giapponese, il quale ha sottolineato la necessità per il paese di una nuova strategia economica che affronti l'inflazione, non più la deflazione, considerata un problema del passato. L'oro, il bene rifugio per eccellenza, ha guadagnato l'1,3% raggiungendo i 4.164,90 dollari l'oncia, senza mostrare alcun segno di rallentamento.



I metalli preziosi continuano a stabilire nuovi record, consolidando la loro posizione di investimento sicuro. Non si può dire lo stesso per l'equivalente digitale, con il Bitcoin in calo dell'1,8% a 113.719,84 dollari, mentre l'Ether è scivolato del 3% a 4.161,86 dollari. All'apertura delle contrattazioni europee, i futures pan-regionali erano in crescita dello 0,2%, i futures sul DAX tedesco sono saliti dello 0,1%, mentre i futures sul FTSE sono scesi dello 0,1%.