L'oro a un nuovo record storico: la corsa del metallo prezioso non sembra fermarsi



Parallelamente, l'oro con consegna a dicembre sul mercato Comex si è attestato a 4.157,30 dollari l'oncia, mostrando un avanzamento dello 0,59%. Questi numeri dipingono un quadro chiaro di un interesse marcato e persistente. Il ruolo dell'oro come presunto "bene rifugio" è stato un motore fondamentale di questa progressione. Lo ha sottolineato Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, osservando come il metallo abbia raggiunto il suo quarantaquattresimo massimo storico. Non si tratta di un semplice rialzo, ma di una spinta dettata dalla ricerca di stabilità in un panorama finanziario talvolta volatile. Questa tendenza non appare destinata a placarsi nel breve termine. Sul mercato, si prevedono ulteriori rialzi dei prezzi nel corso del prossimo anno. Le stime indicano che il valore dell'oro potrebbe spingersi verso nuovi orizzonti, con proiezioni che lo vedono raggiungere i 4.200 o addirittura i 4.500 dollari l'oncia nei mesi a venire. Questo dimostra una convinzione diffusa nella forza intrinseca e nell'attrattiva duratura del metallo giallo come ancora di sicurezza e riserva di valore.



