L'oro a un nuovo record storico: la corsa del metallo prezioso non sembra fermarsi

Il mercato globale assiste a un fenomeno straordinario: l'oro, il più iconico dei metalli preziosi, continua la sua inarrestabile ascesa, superando soglie che fino a poco tempo fa parevano impensabili. Solo pochi giorni fa, per la prima volta, il valore di questo bene rifugio ha travalicato i 4.000 dollari l'oncia, un traguardo significativo che ha catturato l'attenzione degli investitori di ogni latitudine.
La sua corsa è stata impetuosa, con un incremento di oltre 600 dollari dall'inizio di settembre, a testimonianza di una fiducia crescente in un contesto economico incerto. Nella seduta più recente, l'oro con consegna immediata, noto come Gold spot, ha toccato quota 4.123,2200 dollari l'oncia, registrando un ulteriore aumento dello 0,32%.