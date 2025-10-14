L'imprevedibilità del business: come i leader possono trasformare l'incertezza in successo al World Business Forum



È un invito ad accogliere ciò che sfugge al controllo, ridefinendo l'incertezza come un catalizzatore potente per l'innovazione e la crescita aziendale. Più di 3.000 professionisti, tra leader, C-Suite e senior executive, si raduneranno per due giorni intensi. L'obiettivo è chiaro: confrontarsi con le menti più brillanti del pensiero economico e manageriale globale, apprendendo approcci innovativi per governare il cambiamento e costruire organizzazioni capaci di resistere a ogni scossone.

Non si tratta solo di reagire, ma di anticipare l'inaspettato, rendendo l'adattabilità una seconda natura. Come si può ben comprendere, il panorama attuale richiede una leadership agile, coraggiosa e pronta a rivedere i modelli operativi tradizionali. Il World Business Forum 2025 si propone proprio di fornire gli strumenti e l'ispirazione per forgiare le imprese del domani, capaci di generare valore strategico anche nelle condizioni più estreme. Il programma dell'edizione 2025 è stato meticolosamente studiato per guidare i leader attraverso tre sfide cruciali del nostro tempo.



Si parla innanzitutto di:

- Guidare le aziende attraverso scenari caratterizzati da imprevedibilità: sviluppare resilienza, flessibilità e coraggio sono elementi chiave in contesti incerti;

- Preparare le aziende alle sfide del futuro: promuovere culture inclusive, agili e innovative è essenziale per garantire un vantaggio competitivo duraturo;

- Generare valore strategico per una crescita sostenibile: definire strategie efficaci è fondamentale per generare valore, in qualsiasi scenario economico o sociale. Dieci speaker di rilievo internazionale si alterneranno sul palco, approfondendo argomenti che vanno dalla strategia alla creatività, dalla trasformazione organizzativa alla gestione del talento, senza dimenticare le performance e il futuro del lavoro. Tra le voci più attese, spiccano figure di spicco che porteranno la loro visione unica:

- Adam Grant, psicologo organizzativo e autore bestseller, figura tra le più influenti nel management contemporaneo. Professore alla Wharton School e riconosciuto da Thinkers50, a Milano esplorerà come sbloccare il potenziale nascosto per raggiungere performance eccezionali.



Il suo intervento si concentrerà sull'affrontare l'incertezza con resilienza e sulla promozione di culture organizzative inclusive e adattive;

- Brené Brown, docente e ricercatrice all’Università di Houston e Visiting Professor in management alla McCombs School of Business. Esperta di coraggio, vulnerabilità ed empatia, ha scritto numerosi bestseller e conduce podcast di successo. Esplorerà il concetto di leadership coraggiosa, fondata su forza interiore e umiltà, ponendo a confronto modelli di leadership "corazzata" e "coraggiosa" per sottolineare l'importanza della resilienza mentale;

- Peter Diamandis, nominato da Fortune tra i 50 leader più influenti al mondo, è fondatore della XPRIZE Foundation e della Singularity University. Imprenditore in oltre 25 aziende attive nei settori della longevità, dello spazio e della tecnologia, è autore di testi bestseller sull'innovazione. Nel suo intervento, Diamandis esaminerà come le tecnologie esponenziali, in particolare l'AI, stiano ridisegnando radicalmente imprese e settori, proponendo un approccio ottimista per anticipare le meta-tendenze;

- Amal Clooney, avvocata di fama internazionale e attivista per i diritti umani, co-fondatrice della Clooney Foundation for Justice.



Ha difeso casi di portata globale davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il suo intervento offrirà una prospettiva etica sul potere della giustizia sociale come leva per un cambiamento sistemico, anche nel mondo degli affari;

- Gary Hamel, tra i più influenti esperti di management al mondo, docente alla London Business School e direttore del Management Lab. Autore di testi fondamentali come Humanocracy, ha assistito grandi aziende nella loro trasformazione. Proporrà un nuovo modello strategico per affrontare il cambiamento continuo, superando la burocrazia con organizzazioni agili e meritocratiche, liberando l'intelligenza collettiva. Un'altra novità significativa di quest'anno è la collaborazione con la Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, che si unisce come Charity Partner di WOBI. Questa partnership si fonda su valori condivisi di innovazione sostenibile, empowerment e inclusione sociale, promuovendo una leadership che aspiri a creare un impatto sociale positivo.



Il World Business Forum si distingue come uno degli eventi più importanti a livello internazionale nel campo del business e del management. Oltre alla tappa milanese, l'evento viene replicato in altre città strategiche del mondo, quali Bogotà, Madrid, Città del Messico, New York e Sydney. L'organizzazione è curata da WOBI, una realtà dedicata a raccogliere e diffondere i migliori contenuti di business per ispirare top executive e aziende globali, offrendo una panoramica completa sulle sfide e le opportunità del futuro economico mondiale.